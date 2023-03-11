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Published Сегодня, 11:32

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Updated Сегодня, 13:01

Сотрудников драмтеатра в Белгороде обвинили в махинациях с билетами

11 марта 2023, 11:32
Фото: Владимир Титов / 1MI

Сотрудников драмтеатра в Белгороде проверит полиция на предмет махинаций с билетами

Белгородец пожаловался на то, что работники БГАДТ им. М. С. Щепкина выкупают билеты и перепродают их в четыре раза дороже. Губернатор пообещал разобраться в ситуации.
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Театр

Во время прямого эфира Вячеслава Гладкова житель Белгородской области поднял тему билетов в театр. Мужчина пожаловался, что купить их невозможно, даже если до сеанса остаётся несколько месяцев. «Купить их можно только на „Авито“ в четыре раза дороже. Делается это явно сотрудниками театра. Помогите разобраться с проблемой», — возмутился Сергей.

Глава региона завил, что о такой проблеме не слышал, но отметил, что дал поручение министру решить вопрос с помощью правоохранителей.

В понедельник [прим.ред. — министр] подготовит обращение в правоохранительные органы. Если есть какие-то махинации, будем просить наказать в соответствии с законодательством.
Вячеслав Гладков

Отметим, что театры Белгородской области не закрылись несмотря на высокий уровень террористической опасности.

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#Татьяна Алексютина#Театр#Театр щепкина#Гладков#Бгдат#Билеты#Махинации#Культура#Новости Белгорода#Белгород#Белгородская область
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