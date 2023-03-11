Сотрудников драмтеатра в Белгороде обвинили в махинациях с билетами

Во время прямого эфира Вячеслава Гладкова житель Белгородской области поднял тему билетов в театр. Мужчина пожаловался, что купить их невозможно, даже если до сеанса остаётся несколько месяцев. «Купить их можно только на „Авито“ в четыре раза дороже. Делается это явно сотрудниками театра. Помогите разобраться с проблемой», — возмутился Сергей.