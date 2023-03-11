Сотрудников драмтеатра в Белгороде обвинили в махинациях с билетами

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Во время прямого эфира Вячеслава Гладкова житель Белгородской области поднял тему билетов в театр. Мужчина пожаловался, что купить их невозможно, даже если до сеанса остаётся несколько месяцев. «Купить их можно только на „Авито“ в четыре раза дороже. Делается это явно сотрудниками театра. Помогите разобраться с проблемой», — возмутился Сергей.
Глава региона завил, что о такой проблеме не слышал, но отметил, что дал поручение министру решить вопрос с помощью правоохранителей.
В понедельник [прим.ред. — министр] подготовит обращение в правоохранительные органы. Если есть какие-то махинации, будем просить наказать в соответствии с законодательством.
Вячеслав Гладков
Отметим, что театры Белгородской области не закрылись несмотря на высокий уровень террористической опасности.