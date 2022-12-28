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Худрук белгородского драмтеатра Слободчук получил премию Минкультуры РФ

Сегодня, 08:35
Фото: минкультуры Белгородской области
Госнаграду за вклад в развитие театрального искусства вручили художественному руководителю БГАДТ им. М. С. Щепкина Виталию Слободчуку, сообщили в региональном минкультуры. Церемония награждения состоялась в Москве. Премию Виталию Слободчуку вручила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Накануне в атриуме Большого театра в Москве состоялась торжественная церемония вручения госнаград деятелям культуры.

Министр культуры РФ Ольга Любимова вручила премию имени Фёдора Волкова художественному руководителю Белгородского драматического театра им. М. С. Щепкина Виталию Слободчуку. Худрука наградили за вклад в развитие театрального искусства.

Помимо Виталия Слободчука, награды Министерства культуры РФ получили Сергей Безруков, Лариса Долина, Карен Шахназаров.

Отметим, что вместе с тем белгородский драмтеатр до сих пор не могут отремонтировать. Работы переносили по техническим причинам. В 2021 году, когда театр отмечал своё 85-летие, сообщалось, что на ремонт направят более 700 млн рублей.

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