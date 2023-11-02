Цифровая офисная кабина «Ростелекома» поможет увеличить трафик посетителей в ТЦ

«Цифровая кабина — это новый взгляд на коммуникацию между бизнесом и клиентом. Мы создаем многофункциональное пространство, которое работает как технологичный офис с возможностью доступа к различным сервисам, привлекает на территорию бизнеса новых посетителей и одновременно служит эффективным рекламным инструментом. Кабины могут быть востребованы как в точках, которым необходимо увеличить и удержать трафик, так и на объектах с большим потоком посетителей, владельцы и управляющие которых стремятся улучшить клиентский опыт, например, в аэропортах, вокзалах и других крупных площадках», — отметил Тимофей Абраменко, директор департамента по работе со средним и малым бизнесом «Ростелекома».