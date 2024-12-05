bel.ru
ГлавноеВсе новости

Трафик

Выбрать дату
2024
Владельцы eSIM закрепились в онлайне
19 июня, 09:24
Белгородцы стали чаще интересоваться кикшерингом
29 мая, 12:23
2023
Цифровая офисная кабина «Ростелекома» поможет увеличить трафик посетителей в ТЦ
2 ноября 2023, 10:37
Шебекинцы отказались от подвоза детей в школы
30 августа 2023, 11:14
Белгородцы стали чаще интересоваться китайскими автомобилями
Этим летом у жителей Белгородской области вырос интерес к китайским автомобилям. Эксперты МегаФона проанализировали обезличенную информацию пользовательских обращений к 20 тематическим интернет-площадкам.
30 июня 2023, 14:05
2022
Бизнес онлайн: белгородские B2B-клиенты Tele2 потребляют ещё больше трафика
Tele2, российский оператор мобильной связи, подводит промежуточные итоги работы в бизнес-сегменте.
30 августа 2022, 14:05
Россияне стали меньше слушать музыку
21 апреля 2022, 11:40
Туристы скачали терабайты трафика на высоте 2750 метров
26 января 2022, 14:00
2021
Белгородцы стали чаще пользоваться мобильным интернетом
18 октября 2021, 09:33
2020
Белгород на удалёнке: в спальных районах города стали больше говорить и качать
2 апреля 2020, 05:10

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика