Белгородцы стали чаще интересоваться китайскими автомобилями

Этим летом у жителей Белгородской области вырос интерес к китайским автомобилям. Эксперты МегаФона проанализировали обезличенную информацию пользовательских обращений к 20 тематическим интернет-площадкам.