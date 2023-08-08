Без иностранного акцента: «Ростелеком» расширяет возможности цифровой платформы

Теперь в ней доступна не только облачная телефония, но и специализированное решение «Платформа коммуникаций для бизнеса», которое можно полностью установить на ресурсах заказчика. Оно подойдет компаниям, которые хотят организовать профессиональную и эффективную автоматическую телефонную связь, а также использовать дополнительные сервисы платформы, на собственной инфраструктуре. При этом новое решение «Ростелекома», как и облачный сервис «Виртуальная АТС», отвечает запросам бизнеса на внедрение импортозамещающих технологий. Это полностью российская разработка, включенная в реестр отечественного ПО и способная обеспечить бесшовный переход с решений зарубежных вендоров.