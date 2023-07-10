«Ростелеком» расширил зону покрытия интернетом в Белгородской области

Суть технологии GPON заключается в том, что волоконно-оптический кабель заводится прямо в дом абонента. Это обеспечивает высокую надежность соединения и гарантирует стабильную скорость до 1 Гбит/с. Клиентам становится доступен высокоскоростной интернет, а на его базе — многочисленные ресурсоемкие услуги «Ростелекома»: «Видеонаблюдение», «Умный дом», видеосервис Wink, игровая платформа. Пользователи могут подключить одновременно несколько цифровых сервисов по одному кабелю.