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«Ростелеком» расширил зону покрытия интернетом в Белгородской области

10 июля 2023, 11:25
Фото: ПАО "Ростелеком"
С начала года «Ростелеком» предоставил высокоскоростной интернет по технологии GPON («оптика в дом») жителям более семи тысяч домохозяйств в Белгородской области.

Для этого специалисты провайдера проложили 200 километров оптоволокна. Техническая возможность подключения к Сети появилась в 13 сельских населенных пунктах шести районов Белгородчины. Пользоваться цифровыми сервисами теперь могут жители сёл Алексеевка и Мелихово Корочанского района, Стригуны, Беленькое и Зозули Борисовского района, Курасовка и Вознесеновка Ивнянского района, села Смородино и хутора Каменский Яковлевского района, сёл Мясоедово, Севрюково и Красный Октябрь Белгородского района, а также Красное Красненсекого района.

Суть технологии GPON заключается в том, что волоконно-оптический кабель заводится прямо в дом абонента. Это обеспечивает высокую надежность соединения и гарантирует стабильную скорость до 1 Гбит/с. Клиентам становится доступен высокоскоростной интернет, а на его базе — многочисленные ресурсоемкие услуги «Ростелекома»: «Видеонаблюдение», «Умный дом», видеосервис Wink, игровая платформа. Пользователи могут подключить одновременно несколько цифровых сервисов по одному кабелю.

Фото: ПАО "Ростелеком"

Александр Куликов, заместитель директора — директор по работе с массовым сегментом Белгородского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Одна из приоритетных задач нашего филиала — обеспечить качественной связью максимальное количество жителей региона. Мы уверены, что в дальних уголках Белгородчины цифровые сервисы нужны не меньше, чем в областном центре. Поэтому телекоммуникационную инфраструктуру активно развиваем и в малых населенных пунктах. Этому в немалой степени способствует технология GPON. С начала года более тысячи белгородцев стали абонентами компании, подключив высокоскоростной интернет, и теперь могут учиться и работать удаленно, пользоваться информационными и развлекательными онлайн-платформами, общаться в соцсетях».

«Ростелеком» предлагает широкую линейку тарифных планов. Многие из них объединяют сразу несколько сервисов. Например, пакеты «Технологии выгоды», «Технологии выгоды plus» или «Технологии выгоды PRO» включают доступ в интернет, мобильную связь и подписку на видеосервис Wink.

Сергей Удоденко, пользователь услуг «Ростелекома»:

«Мы очень ждали, когда у нас появится скоростной интернет. Воспользовались пакетным предложением и, помимо доступа в Сеть, получили еще видеосервис Wink. Пока активно пользуемся только интернетом, но, думаю, что долгими зимними вечерами будем с удовольствием смотреть фильмы на Wink».

Платформа Wink объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (60 000 позиций). К одному аккаунту можно привязать до пяти устройств.

Узнать подробную информацию о тарифах компании и оформить заявку на подключение можно на сайте «Ростелекома» и по телефону 8 800 1000 800.

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#Белгородская область#Ростелеком#ПАО «Ростелеком»#Артем Черненко
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