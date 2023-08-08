Естественный выбор: «Ростелеком» запустил маркетплейс сервисов для бизнеса

«Электронная коммерция — одно из самых быстрорастущих направлений в цифровой экономике. Тренд затрагивает и B2B-сегмент: как на массовом рынке пользователи выбирают площадки с максимально широким предложением и удобным интерфейсом, так и предприниматели заинтересованы получать необходимые для развития бизнеса сервисы и продукты эффективным и удобным способом. Этот интерес стимулирует появление новых цифровых продуктов и платформ. Запуская B2B-маркетплейс, „Ростелеком“ отвечает на запрос бизнеса и в то же время расширяет возможности и каналы продаж собственных продуктов и сервисов», — отметил Василий Алексуткин, директор проектов продуктовой лаборатории B2B «Ростелекома».