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Естественный выбор: «Ростелеком» запустил маркетплейс сервисов для бизнеса

8 августа 2023, 11:31
«Ростелеком» открывает B2B-маркетплейс для малого и среднего бизнеса.

Предприниматели и компании смогут в одном месте купить любой набор цифровых продуктов и сервисов для решения самых важных задач бизнеса: от увеличения продаж и автоматизации процессов до управления лояльностью клиентов и маркетингового продвижения. Сегодня уже доступно 25 продуктов, это собственные решения «Ростелекома» и предложения партнеров, в дальнейшем ассортимент сервисов и продуктов будет расширяться. Платформу маркетплейса для бизнеса разработала продуктовая лаборатория B2B «Ростелекома».

Цифровые продукты разделены на категории, которые закрывают все основные потребности малого и среднего бизнеса: финансовые сервисы, информационная безопасность, офисное ПО, телекоммуникации и привлечение клиентов. На отдельной «полке» собраны решения, рекомендованные компаниями-лидерами в своих сферах деятельности.

Собственные продукты, которые «Ростелеком» предлагает на новом маркетплейсе, проверены временем и практикой: именно их чаще всего выбирают клиенты, чтобы повысить эффективность работы. Так, на витрине доступны интернет для бизнеса, Wi-Fi, СМС- реклама, «Умные экраны», «Виртуальная АТС», номера 8 800 и видеонаблюдение с функцией видеоаналитики.

Партнерские продукты представлены такими сервисами, как «Яндекс Доставка», система платежей и эквайринга «Монета», система сквозной аналитики и маркетинга «Roistat», «Виртуальный маркетолог», платформа для создания сайтов Flexbe, и т. д. для различных сфер бизнеса.

Совершать покупки и управлять ими предприниматели смогут онлайн в несколько кликов, на платформе можно сразу оплатить товары, либо положить в корзину и вернуться к ним позже.

«Электронная коммерция — одно из самых быстрорастущих направлений в цифровой экономике. Тренд затрагивает и B2B-сегмент: как на массовом рынке пользователи выбирают площадки с максимально широким предложением и удобным интерфейсом, так и предприниматели заинтересованы получать необходимые для развития бизнеса сервисы и продукты эффективным и удобным способом. Этот интерес стимулирует появление новых цифровых продуктов и платформ. Запуская B2B-маркетплейс, „Ростелеком“ отвечает на запрос бизнеса и в то же время расширяет возможности и каналы продаж собственных продуктов и сервисов», — отметил Василий Алексуткин, директор проектов продуктовой лаборатории B2B «Ростелекома».

Лаборатория продуктов B2B в «Ростелекоме» занимается исследованием и запуском перспективных решений и сервисов для бизнеса, а также служит единым окном отбора и тестирования B2B-инициатив и разработки продуктов в компании. Лаборатория фокусируется на полном цикле тестирования: от предварительного скоринга и СustDev до лидогенерации и продажи продуктов B2B. Команда работает как с внутренней клиентской базой «Ростелекома», так и на открытом рынке, создавая взаимовыгодные партнерства.

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