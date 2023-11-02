Отец олимпийского чемпиона Большунова едва не погиб в приграничье

При обстреле села Подывотье Севского района Брянской области чуть не погиб отец лыжника-чемпиона Александра Большунова. Мужчина рассказал, что в селе у них находится дом, который он построил своими руками. В село он раз в неделю приезжает, чтобы проверить жильё.