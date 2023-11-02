Отец олимпийского чемпиона Большунова едва не погиб в приграничье

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
При обстреле села Подывотье Севского района Брянской области чуть не погиб отец лыжника-чемпиона Александра Большунова. Мужчина рассказал, что в селе у них находится дом, который он построил своими руками. В село он раз в неделю приезжает, чтобы проверить жильё.
Этот дом и спас отца чемпиона от обстрела: тогда прилёт был в десяти метрах от жилья, где находился мужчина. Сейчас село продолжают обстреливать и находиться там стало небезопасно. На участке родителей Александра Большунова уже разрушило переднюю часть дома и колодец.
Отметим, что Александр Большунов — трёхкратный олимпийски чемпион. Он родился в селе Подывотье Брянской области, которое находится у самой российско-украинской границы.