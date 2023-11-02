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Александр Большунов

Отец олимпийского чемпиона Большунова едва не погиб в приграничье

2 ноября 2023, 14:46
Фото: www.flgr.ru
Александр Большунов
Отца брянского лыжника-чемпиона Александра Большунова спас их дом, который он отстроил своими руками. Обстрелы разрушили только переднюю часть дома и колодец. ВСУ продолжают атаковать село Подывотье. Подробности рассказали журналисты «Брянских новостей».

При обстреле села Подывотье Севского района Брянской области чуть не погиб отец лыжника-чемпиона Александра Большунова. Мужчина рассказал, что в селе у них находится дом, который он построил своими руками. В село он раз в неделю приезжает, чтобы проверить жильё.

Этот дом и спас отца чемпиона от обстрела: тогда прилёт был в десяти метрах от жилья, где находился мужчина. Сейчас село продолжают обстреливать и находиться там стало небезопасно. На участке родителей Александра Большунова уже разрушило переднюю часть дома и колодец.

Отметим, что Александр Большунов — трёхкратный олимпийски чемпион. Он родился в селе Подывотье Брянской области, которое находится у самой российско-украинской границы.

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#Брянская область#Приграничье#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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