В Сети появилось видео с моментом обстрела, при котором пострадал белгородец

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Вчера, 1 ноября, ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» Шебекино. В городе зафиксировали четыре прилёта. В результате атаки оказались повреждены территории двух предприятий и два автомобиля. Один мужчина получил осколочные ранения верхних и нижних конечностей, сейчас он находится в реанимации.
В интернете опубликовали кадры с момента вчерашнего обстрела Шебекино. Атака попала на камеру видеонаблюдения, сообщает Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино».
На видео видно, что несколько человек остались целы. Один из мужчин услышал звук летящего снаряда и сумел отбежать в нужную сторону. Это спасло ему жизнь.