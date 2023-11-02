В Сети появилось видео с моментом обстрела, при котором пострадал белгородец

Вчера, 1 ноября, ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» Шебекино. В городе зафиксировали четыре прилёта. В результате атаки оказались повреждены территории двух предприятий и два автомобиля. Один мужчина получил осколочные ранения верхних и нижних конечностей, сейчас он находится в реанимации.