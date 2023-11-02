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Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

Момент прилёта в Шебекино

В Сети появилось видео с моментом обстрела, при котором пострадал белгородец

2 ноября 2023, 08:04
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
Момент прилёта в Шебекино
Момент обстрела попал на камеры видеонаблюдения. Записью поделились в одном из Telegram-каналов. На кадрах видно, что несколько человек не получили ранения, ещё один мужчина попал в реанимацию.

Вчера, 1 ноября, ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» Шебекино. В городе зафиксировали четыре прилёта. В результате атаки оказались повреждены территории двух предприятий и два автомобиля. Один мужчина получил осколочные ранения верхних и нижних конечностей, сейчас он находится в реанимации.

В интернете опубликовали кадры с момента вчерашнего обстрела Шебекино. Атака попала на камеру видеонаблюдения, сообщает Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино».

На видео видно, что несколько человек остались целы. Один из мужчин услышал звук летящего снаряда и сумел отбежать в нужную сторону. Это спасло ему жизнь.

Момент прилёта в Шебекино
Видео: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
Раненный при вчерашнем обстреле Шебекино мужчина находится в тяжёлом состоянии
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