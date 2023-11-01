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Пострадавшая при обстреле белгородка и информация о концерте Шамана: итоги среды

Пострадавшая при обстреле белгородка и информация о концерте Шамана: итоги среды

1 ноября 2023, 15:30
Фото: 1MI
В среду, 1 ноября, белгородцы обсуждали раненую при обстреле Шебекино женщину, которая самостоятельно дошла до больницы, а также состоится в Белгороде или нет концерт певца Шамана. Также сотрудник отеля «Амакс» рассказал, почему белгородцы не хотят покидать ПВР. Итоги — в материале Бел.Ру.

При обстреле Шебекино пострадала женщина

Вчера, 31 октября, Шебекино несколько раз попадал под огонь ВСУ. Днём повреждения от снарядов получило здание местного предприятия, вечером оказались полуразрушены три частных домовладения. В зданиях были посечены фасады и заборы, выбиты окна.

Сообщалось, что при обстрелах никто из мирных жителей не пострадал, однако это оказалось не так. Сегодня, 1 ноября, в Сети стала распространяться информация, что во время атаки ранение получила местная жительница.

В Telegram-канале «Просто Михаил. Шебекино» сообщили, что женщина самостоятельно обратилась в больницу, но о том, какие травмы она получила, не сообщалось.

Позже распространившуюся по интернету информацию подтвердил губернатор Вячеслав Гладков. Он рассказал, что у белгородки перелом кисти, ушибы грудной клетки и мягких тканей носа. В больнице её осмотрели врачи, оказали необходимую медпомощь и отправили домой.

Всего за вчерашний день ВСУ атаковали Белгородскую область порядка 100 раз. Под огнём оказались шесть муниципальных образований.

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Почему белгородцы предпочитают ПВР новому жилью?

В понедельник, 30 октября, на еженедельном оперативном совещании губернатору сообщили, что белгородцы, проживающие в ПВР, не хотят оттуда переезжать в своё новое жильё. Как отметила министр строительства Оксана Козлитина, 339 семей не хотят уезжать, потому что в пункте временного размещения их кормят и за ними убирают.

Журналист Бел.Ру связался с сотрудником отеля «Амакс», где размещён ПВР. Там сообщили, что белгородцы скорее «остерегаются» переезжать из отеля, чем не хотят.

В основном в ПВР проживают пенсионеры, дети, беременные женщины. Некоторые переселенцы боятся обустраивать жильё.

На самом деле, люди даже мечтают сменить «Амакс» на новое жильё. Но пока страшно. Есть опасения. Это жители приграничной территории. Это Белгород, это СВО.
Отметил собеседник Бел.Ру

Интересно, что некоторые из тех бабушек, которые всё же переехали в новое жильё, всё равно приезжают в «Амакс», чтобы поиграть в карты с обретёнными там подругами. Та же ситуация и с детьми.

Основные причины, почему жители остаются жить в «Амаксе», а не переезжают в новый дом, разные. Например, жильё ещё не подключили к системе коммуникаций или нет возможности перевезти вещи и мебель. Но и сильно надолго в ПВР никто не остаётся: всё в рамках установленного времени.

«Это их второй дом». Почему белгородские переселенцы не хотят покидать ПВР
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Будет или не будет?

В Белгороде всё-таки состоится концерт Шамана. Его проведение запланировано на 28–29 ноября в ДК «Энергомаш».

Ранее в Сети появилась информация о переносе концерта исполнителя в Казани с 30 октября на 19 ноября. Причиной переноса назвали «корректировки в гастрольном графике артиста». Из-за этого многие россияне, включая белгородцев, стали переживать, что дату выступления перенесут и в их городе.

Пиарщик артиста сообщил Telegram-каналу «Белгородский канал», что выступление в Казани отменилось по техническим причинам — возникли проблемы с логистикой. Однако в Белгороде концерт состоится в ту же дату, в которую изначально планировалось его провести.

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#Белгородская область#Итоги#Белгород#Вячеслав Гладков#Итоги дня#Шебекинский горокруг#Александра Склярова
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