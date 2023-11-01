Пострадавшая при обстреле белгородка и информация о концерте Шамана: итоги среды

Основные причины, почему жители остаются жить в «Амаксе», а не переезжают в новый дом, разные. Например, жильё ещё не подключили к системе коммуникаций или нет возможности перевезти вещи и мебель. Но и сильно надолго в ПВР никто не остаётся: всё в рамках установленного времени.