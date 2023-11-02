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Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

Ночные заморозки ожидают белгородцев в пятницу

Ночные заморозки ожидают белгородцев в пятницу

2 ноября 2023, 12:16
Фото: Midjourney
Ночью и утром в регионе будет туманно, а температура воздуха опустится до -1°С. Прогноз погоды на пятницу опубликовали в пресс-службе регионального МЧС.
Сюжет
Погода

По данным синоптиков, завтра, 3 ноября, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер юго-восточного направления 7-12 м/с.

В регионе температура воздуха в светлое время суток составит +6°С…+11°С, ночью столбик термометра опустится до +4°С…-1°С.

В Белгороде днём воздух прогреется до +10°С, ночью же будет холоднее — +2°С.

Предполагается, что выходные в городе будут недождливыми, однако ночью субботы ожидаются небольшие осадки. В первый выходной день температура воздуха поднимется до +13°С, а в воскресенье — до +16°С.

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#Белгородская область#Туман#Погода#Белгород#Александра Склярова#Ночные заморозки
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