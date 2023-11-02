Ночные заморозки ожидают белгородцев в пятницу

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
По данным синоптиков, завтра, 3 ноября, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер юго-восточного направления 7-12 м/с.
В регионе температура воздуха в светлое время суток составит +6°С…+11°С, ночью столбик термометра опустится до +4°С…-1°С.
В Белгороде днём воздух прогреется до +10°С, ночью же будет холоднее — +2°С.
Предполагается, что выходные в городе будут недождливыми, однако ночью субботы ожидаются небольшие осадки. В первый выходной день температура воздуха поднимется до +13°С, а в воскресенье — до +16°С.