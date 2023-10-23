Качели продолжаются: белгородцев снова ждёт изменение погоды

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Во вторник, 24 октября, на территории Белгородской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер при этом западный 8-13 м/с, в тёмное время суток порывы до 17 м/с. При этом ожидается похолодание. Ночью температура опустится до +4°С…+9°С, а днём воздух прогреется до +6°С…+11°С.
В Белгороде ночью обещают +7°С и ветер до 7м/с. Днём порывы ветра до 5 м/с и +11°С. В течение всего дня ожидается небольшой дождь. Немного прохладнее в среду, 24 октября. Ночью дождливо, температура опустится до +4°С. Ветер при этом юго-западный 1 м/с. Днём также осадки в виде дождя и +9°С. Ветер усилится до 5 м/с.
Отметим, что дождливая погода в областном центре сохранится до конца недели. С пятницы, 27 октября, в Белгороде ожидается небольшое потепление.