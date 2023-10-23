Качели продолжаются: белгородцев снова ждёт изменение погоды

В Белгороде ночью обещают +7°С и ветер до 7м/с. Днём порывы ветра до 5 м/с и +11°С. В течение всего дня ожидается небольшой дождь. Немного прохладнее в среду, 24 октября. Ночью дождливо, температура опустится до +4°С. Ветер при этом юго-западный 1 м/с. Днём также осадки в виде дождя и +9°С. Ветер усилится до 5 м/с.