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Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

В Белгородскую область придёт похолодание

Качели продолжаются: белгородцев снова ждёт изменение погоды

23 октября 2023, 12:43
Фото: 1MI

В Белгородскую область придёт похолодание

Во вторник, 24 октября, в регионе местами пройдут небольшие дожди. Днём ожидается не больше +11°С. Прогноз погоды опубликовали в областном ГУ МЧС.
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Погода

Во вторник, 24 октября, на территории Белгородской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер при этом западный 8-13 м/с, в тёмное время суток порывы до 17 м/с. При этом ожидается похолодание. Ночью температура опустится до +4°С…+9°С, а днём воздух прогреется до +6°С…+11°С.

В Белгороде ночью обещают +7°С и ветер до 7м/с. Днём порывы ветра до 5 м/с и +11°С. В течение всего дня ожидается небольшой дождь. Немного прохладнее в среду, 24 октября. Ночью дождливо, температура опустится до +4°С. Ветер при этом юго-западный 1 м/с. Днём также осадки в виде дождя и +9°С. Ветер усилится до 5 м/с.

Отметим, что дождливая погода в областном центре сохранится до конца недели. С пятницы, 27 октября, в Белгороде ожидается небольшое потепление.

Белгородцев не обрадует погода на ближайших выходных
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#Белгородская область#Погода#Дожди#Ветер#Прогноз погоды#Белгород#Наталья Корявых
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