«Можно детский сад построить»: Гладков — о выделении денег на системы оповещения

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
К властям обратилась жительница Шебекинского горокруга и поинтересовалась, как обстоит ситуация с сиренами в приграничье. По словам женщины, людям очень страшно. Вопрос прозвучал в ходе прямой линии с губернатором Вячеславом Гладковым.
«Летом, когда обстрелы участились, мы уезжали. Сейчас мы вернулись. В городе, мягко говоря, страшно. Очень страшно. Поэтому хочется понимать, какая работа вообще ведётся, как скоро мы сможем ощущать себя в безопасности», — интересуется белгородка.
Как отметил Гладков, ситуация вдоль границы остаётся достаточно сложной, обстрелы продолжаются. Жителям обстреливаемых территорий очень страшно. Однако регион ведёт работу по этому вопросу.
Что мы делаем? Регулярная проверка систем оповещения и регулярный поиск оптимальных решений. За прошлый год, если не ошибаюсь, около 40 млн рублей дополнительно направили на приобретение систем оповещения по всей Белгородской области.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В этом году затраты составили 60 млн рублей. После проверки систем оповещения в октябре в этом году потратят ещё 60 млн рублей. В следующем году на эти цели планируют выделить ещё 100 млн рублей.
Если вы сложите, это огромные цифры. То есть по большому счёту можно было практически детский сад построить на эти деньги. Но мы понимаем, что ничто не может сравниться с ценностью человеческой жизни.
Вячеслав Гладков