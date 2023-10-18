Белгородцы из приграничья пожаловались на систему оповещения. Её не слышно

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Updated Сегодня, 06:34
Жители Валуек обратились к губернатору Вячеславу Гладкову с жалобой на систему оповещения. Местами её не слышно. Вопрос на этот счёт прозвучал в ходе прямого эфира.
«Систему оповещения очень хорошо слышно в центре города Валуйки, но в соцгородке вообще ничего не слышно. Помогите, пожалуйста, это исправить. Мы живём в такое время. Очень страшно за деток», — сообщает обратившийся.
Гладков признал, что после последней проверки выявили проблемы. Глава округа Алексей Дыбов решил приобрести ещё три оконечных устройства для системы оповещения. Их должны установить до конца года.
Ранее глава региона поручил создать комиссию по развитию систем оповещения. Устройства установят в тех местах, где их не хватает. Это в первую очередь касается приграничных муниципалитетов.
4 октября в Белгороде проходила проверка систем оповещения. Жители Белгорода и пригорода жаловались, что предупреждения было слышно не везде.