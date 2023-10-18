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Гладков сообщил о планах на закупку устройств для системы оповещения в Валуйках

Белгородцы из приграничья пожаловались на систему оповещения. Её не слышно

18 октября 2023, 06:32
Фото: Midjourney

Гладков сообщил о планах на закупку устройств для системы оповещения в Валуйках

Жители Валуек обратились к губернатору Вячеславу Гладкову и сообщили, что местами не слышно систему оповещения. Глава региона подтвердил наличие проблемы и сообщил, что власти округа закупят оконечные устройства, чтобы наладить работу включающихся сирен.

Жители Валуек обратились к губернатору Вячеславу Гладкову с жалобой на систему оповещения. Местами её не слышно. Вопрос на этот счёт прозвучал в ходе прямого эфира.

«Систему оповещения очень хорошо слышно в центре города Валуйки, но в соцгородке вообще ничего не слышно. Помогите, пожалуйста, это исправить. Мы живём в такое время. Очень страшно за деток», — сообщает обратившийся.

Гладков признал, что после последней проверки выявили проблемы. Глава округа Алексей Дыбов решил приобрести ещё три оконечных устройства для системы оповещения. Их должны установить до конца года.

Ранее глава региона поручил создать комиссию по развитию систем оповещения. Устройства установят в тех местах, где их не хватает. Это в первую очередь касается приграничных муниципалитетов.

4 октября в Белгороде проходила проверка систем оповещения. Жители Белгорода и пригорода жаловались, что предупреждения было слышно не везде.

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#Белгородская область#Алексей дыбов#Обращение#Система оповещения#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Валуйский горокруг#Приграничье
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