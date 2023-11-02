В белгородском приграничье докупили оборудование для систем оповещения на 70 млн

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
В Белгородской области на 70 млн рублей закупили дополнительное оборудование для систем оповещения. Решение о закупке приняли по итогам комплексных проверок, которые в регионе проходили с марте и октябре.
Оборудование закупали для Валуйского и Шебекинского городских округов. На эти цели из резервного фонда выделили 20 млн рублей. Устройства уже закупили и начали устанавливать. В регионе продолжат проводить проверки систем оповещения.
Ранее белгородцы из приграничья пожаловались на систему оповещения, поскольку её не услышали. В связи с этим губернатор Вячеслав Гладков сообщил о закупке необходимых устройств для Валуек. Глава горокруга Алексей Дыбов решил купить ещё три оконечных устройства для системы оповещения. Установят их до конца года.