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Published Сегодня, 07:28

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В Белгородской области устанавливают допоборудование для систем оповещения

В белгородском приграничье докупили оборудование для систем оповещения на 70 млн

2 ноября 2023, 07:28
Фото: 1MI

В Белгородской области устанавливают допоборудование для систем оповещения

По итогам проверок в регионе решили докупить оборудование для систем оповещения населения на 70 млн рублей. Это коснулось приграничных Валуйского и Шебекинского горокругов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородской области на 70 млн рублей закупили дополнительное оборудование для систем оповещения. Решение о закупке приняли по итогам комплексных проверок, которые в регионе проходили с марте и октябре.

Оборудование закупали для Валуйского и Шебекинского городских округов. На эти цели из резервного фонда выделили 20 млн рублей. Устройства уже закупили и начали устанавливать. В регионе продолжат проводить проверки систем оповещения.

Ранее белгородцы из приграничья пожаловались на систему оповещения, поскольку её не услышали. В связи с этим губернатор Вячеслав Гладков сообщил о закупке необходимых устройств для Валуек. Глава горокруга Алексей Дыбов решил купить ещё три оконечных устройства для системы оповещения. Установят их до конца года.

Белгородцы из приграничья пожаловались на систему оповещения. Её не слышно
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#Белгородская область#Алексей дыбов#Оборудование#Система оповещения#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Приграничье
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