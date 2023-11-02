В белгородском приграничье докупили оборудование для систем оповещения на 70 млн

Ранее белгородцы из приграничья пожаловались на систему оповещения, поскольку её не услышали. В связи с этим губернатор Вячеслав Гладков сообщил о закупке необходимых устройств для Валуек. Глава горокруга Алексей Дыбов решил купить ещё три оконечных устройства для системы оповещения. Установят их до конца года.