Гладков поручил создать в регионе комиссию по развитию систем оповещения

Отметим, что в 2021 году на развитие и модернизацию систем оповещения было выделено 16 млн рублей, в 2022 году — 36,5 млн рублей, в 2023 году — 68 млн рублей. Из-за неспокойной оперативной обстановки в регионе губернатор Вячеслав Гладков поручил дополнительно выделить более 16 млн рублей на усиление системы оповещения в Шебекинском и Валуйском горокругах. О появлении дополнительных устройств стало известно в начале сентября.