Гладков поручил создать в регионе комиссию по развитию систем оповещения

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В настоящий момент на территории Белгородской области в штатном режиме работает 565 систем оповещения. Большинство из них — средства речевого оповещения и электросирены с автозапуском. Благодаря такому количеству устройств в случае необходимости будут оповещены 82% населения при минимально допустимом уровне в 75%. Теперь в регионе приступят к доведению охвата населения работой систем оповещения до 100%.
Первые необходимые сирены установят в приграничных муниципалитетах. Для удобства работы будет создана специальная межведомственная комиссия.
Комиссия должна быть создана до конца этой недели, а предложения от неё должны поступить не позже 10 ноября. Основные усилия на первом этапе реализации этого проекта должны быть направлены на приграничные территории. В связи со срочностью предлагаю выполнить эти работы за счёт областного бюджета. В остальных муниципалитетах будут использоваться средства как областного, так и местного бюджета.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Чтобы на шаг приблизиться к выполнению плана в 100%, советник губернатора Дмитрий Прокопов предложил сначала закупить 638 устройств на 50 млн рублей, а потом докупить ещё 500 комплектов на 300 млн рублей.
Отметим, что в 2021 году на развитие и модернизацию систем оповещения было выделено 16 млн рублей, в 2022 году — 36,5 млн рублей, в 2023 году — 68 млн рублей. Из-за неспокойной оперативной обстановки в регионе губернатор Вячеслав Гладков поручил дополнительно выделить более 16 млн рублей на усиление системы оповещения в Шебекинском и Валуйском горокругах. О появлении дополнительных устройств стало известно в начале сентября.