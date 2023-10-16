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Система оповещения

Гладков поручил создать в регионе комиссию по развитию систем оповещения

16 октября 2023, 15:51
Фото: Bel.ru
Система оповещения
Эта комиссия позволит установить устройства в тех местах, где их не хватает. Сначала их оборудуют в приграничных муниципалитетах. Комиссию, по поручению главы региона, должны создать до конца этой недели.

В настоящий момент на территории Белгородской области в штатном режиме работает 565 систем оповещения. Большинство из них — средства речевого оповещения и электросирены с автозапуском. Благодаря такому количеству устройств в случае необходимости будут оповещены 82% населения при минимально допустимом уровне в 75%. Теперь в регионе приступят к доведению охвата населения работой систем оповещения до 100%.

Первые необходимые сирены установят в приграничных муниципалитетах. Для удобства работы будет создана специальная межведомственная комиссия.

Комиссия должна быть создана до конца этой недели, а предложения от неё должны поступить не позже 10 ноября. Основные усилия на первом этапе реализации этого проекта должны быть направлены на приграничные территории. В связи со срочностью предлагаю выполнить эти работы за счёт областного бюджета. В остальных муниципалитетах будут использоваться средства как областного, так и местного бюджета.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Чтобы на шаг приблизиться к выполнению плана в 100%, советник губернатора Дмитрий Прокопов предложил сначала закупить 638 устройств на 50 млн рублей, а потом докупить ещё 500 комплектов на 300 млн рублей.

Отметим, что в 2021 году на развитие и модернизацию систем оповещения было выделено 16 млн рублей, в 2022 году — 36,5 млн рублей, в 2023 году — 68 млн рублей. Из-за неспокойной оперативной обстановки в регионе губернатор Вячеслав Гладков поручил дополнительно выделить более 16 млн рублей на усиление системы оповещения в Шебекинском и Валуйском горокругах. О появлении дополнительных устройств стало известно в начале сентября.

Гладков рассказал о модернизации систем оповещения в белгородском приграничье
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