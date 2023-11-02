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Posted Сегодня, 18:02

Published Сегодня, 18:02

Modified Сегодня, 18:03

Updated Сегодня, 18:03

Региональная награда участникам самообороны

Гладков рассказал, что участникам белгородской самообороны вручат медали

2 ноября 2023, 18:02
Фото: большая прямая линия
Региональная награда участникам самообороны
О новой награде, которую вручат отличившимся участникам самообороны, рассказал губернатор. Он сообщил, что медаль разработали в регионе, её будут вручать в торжественной обстановке.

В ходе большой прямой линии губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о том, что отличившимся участникам самообороны будут вручать региональную награду.

Самооборона заслужила любовь и уважение со стороны жителей, поэтому мы подготовили региональную награду для участников самообороны. Мне кажется, у нас получилась достойная медаль. Мы постараемся вручить её на официальных мероприятиях тем, кто большой вклад вносит в самооборону, кого уже семьи дома стали редко видеть из-за их помощи региону в непростое время. Они настоящие патриоты.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

В настоящий момент в составе белгородской самообороны состоят порядка 3000 человек. «Это те люди, которые днём находятся на мирных работах, а вечером одевают каски, бронежилеты и занимаются военной подготовкой», — отметил глава региона.

Кроме этого, в регионе сформируют второй полк самообороны. В настоящий момент для них приобретают снаряжение.

Региональная награда участникам самообороныРегиональная награда участникам самообороны
Региональная награда участникам самообороныРегиональная награда участникам самообороны
Региональная награда участникам самообороны
Фото: большая прямая линия
В белгородский отряд самообороны вступил 11-летний мальчик
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