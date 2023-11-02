Гладков рассказал, что участникам белгородской самообороны вручат медали

Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
В ходе большой прямой линии губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о том, что отличившимся участникам самообороны будут вручать региональную награду.
Самооборона заслужила любовь и уважение со стороны жителей, поэтому мы подготовили региональную награду для участников самообороны. Мне кажется, у нас получилась достойная медаль. Мы постараемся вручить её на официальных мероприятиях тем, кто большой вклад вносит в самооборону, кого уже семьи дома стали редко видеть из-за их помощи региону в непростое время. Они настоящие патриоты.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В настоящий момент в составе белгородской самообороны состоят порядка 3000 человек. «Это те люди, которые днём находятся на мирных работах, а вечером одевают каски, бронежилеты и занимаются военной подготовкой», — отметил глава региона.
Кроме этого, в регионе сформируют второй полк самообороны. В настоящий момент для них приобретают снаряжение.