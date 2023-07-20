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Шестерых белгородцев хотят наградить медалью за заслуги перед городом. Кто они?

20 июля 2023, 14:45
Фото: 1MI

Медаль «За заслуги перед Белгородом» могут получить шесть человек

В их числе Герой России, руководитель предприятия, чиновники и педагог. Проект решения опубликовал горсовет.

Шестерых человек планируют наградить медалью «За заслуги перед городом Белгородом». Получить награду они могут за плодотворную работу, личный вклад в социально-экономическое развитие города.

Медаль I степени могут получить Герой России и глава отделения организации «Боевое братство», депутат горсовета Вячеслав Воробьёв, а также управляющий директор ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ», почётный гражданин Белгорода Александр Ващенко.

Медаль II степени планируют вручить директору АНО «Институт анализа и развития современного общества», депутату горсовета Владимиру Скурятину.

Медалью III степени могут наградить замруководителя управления образования — начальника отдела дошкольного образования администрации Татьяну Берёзку, начальника отдела оценки качества образования МБУ «Научно-методический информационный центр» Светлану Чужикову, а также тренера спортивной школы олимпийского резерва Валерия Синякова.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Город#Медали#Награждение#Горсовет
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