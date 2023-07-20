Шестерых белгородцев хотят наградить медалью за заслуги перед городом. Кто они?

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Шестерых человек планируют наградить медалью «За заслуги перед городом Белгородом». Получить награду они могут за плодотворную работу, личный вклад в социально-экономическое развитие города.
Медаль I степени могут получить Герой России и глава отделения организации «Боевое братство», депутат горсовета Вячеслав Воробьёв, а также управляющий директор ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ», почётный гражданин Белгорода Александр Ващенко.
Медаль II степени планируют вручить директору АНО «Институт анализа и развития современного общества», депутату горсовета Владимиру Скурятину.
Медалью III степени могут наградить замруководителя управления образования — начальника отдела дошкольного образования администрации Татьяну Берёзку, начальника отдела оценки качества образования МБУ «Научно-методический информационный центр» Светлану Чужикову, а также тренера спортивной школы олимпийского резерва Валерия Синякова.