Указом Путина белгородского добровольца наградили медалью «За отвагу»

Отметим, что региональные награды ранее получили и те, кто непосредственно не участвовал в СВО, но помогал белгородцам в мирной жизни. Среди них — водители, инженеры и работники Белгорблагоустройства, которые помогали устранить последствия падения авиабомб в Белгороде.