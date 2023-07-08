Указом Путина белгородского добровольца наградили медалью «За отвагу»

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Житель Белгородской области Валерий Павлов получил медаль «За отвагу». Государственную награду ему вручили по указу президента Владимира Путина с формулировкой «за личное мужество и отвагу, проявленные в боях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации».
Валерий Павлов — старший сержант запаса. На СВО он ушёл добровольцем. Участвовал в боях на Краснолиманском направлении.
Ранее в Минобороны рассказали о заслугах ещё одного жителя Белгородской области. Старший сержант Константин Токарь помог российским войскам продвинуться вглубь обороны противника. До участия в спецоперации Токарь работал в ОМВД России по Борисовскому району.
Отметим, что региональные награды ранее получили и те, кто непосредственно не участвовал в СВО, но помогал белгородцам в мирной жизни. Среди них — водители, инженеры и работники Белгорблагоустройства, которые помогали устранить последствия падения авиабомб в Белгороде.