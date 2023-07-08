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Указом Путина белгородского добровольца наградили медалью «За отвагу»

8 июля 2023, 07:52
Фото: пресс-служба администрации Корочанского района

Участник СВО из Белгородской области получил медаль «За отвагу»

Госнаграду получил Валерий Павлов из Корочанского района. В зону боевых действий он отправился в качестве добровольца, сообщили в пресс-службе Корочанского района.

Житель Белгородской области Валерий Павлов получил медаль «За отвагу». Государственную награду ему вручили по указу президента Владимира Путина с формулировкой «за личное мужество и отвагу, проявленные в боях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации».

Валерий Павлов — старший сержант запаса. На СВО он ушёл добровольцем. Участвовал в боях на Краснолиманском направлении.

Ранее в Минобороны рассказали о заслугах ещё одного жителя Белгородской области. Старший сержант Константин Токарь помог российским войскам продвинуться вглубь обороны противника. До участия в спецоперации Токарь работал в ОМВД России по Борисовскому району.

Отметим, что региональные награды ранее получили и те, кто непосредственно не участвовал в СВО, но помогал белгородцам в мирной жизни. Среди них — водители, инженеры и работники Белгорблагоустройства, которые помогали устранить последствия падения авиабомб в Белгороде.

Сотрудников БГБ наградили за ликвидацию последствий падения авиабомб в Белгороде
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#Инна Рогова#Медаль#Указ#Награждение#Доброволец#Общество#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Корочанский район
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