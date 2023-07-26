Стало известно, кто из белгородцев получит медаль за заслуги перед городом

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Шестерых белгородцев наградят медалью «За заслуги перед городом Белгородом». Медаль I степени получат Герой России, руководитель Белгородского отделения организации «Боевое братство», депутат горсовета Вячеслав Воробьёв, а также управляющий директор ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ», почётный гражданин Белгорода Александр Ващенко.
Медаль II степени вручат директору АНО «Институт анализа и развития современного общества», депутату горсовета Владимиру Скурятину.
Медаль III степени получат Татьяна Берёзка, замруководителя управления образования — начальник отдела дошкольного образования администрации, Светлана Чужикова — начальник отдела оценки качества образования МБУ «Научно-методический информационный центр», Валерий Синяков — тренер спортивной школы олимпийского резерва №3.
Белгородцев наградят за многолетнюю плодотворную работу и личный вклад в социально-экономическое развитие города.