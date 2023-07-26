Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Изображение материала

Стало известно, кто из белгородцев получит медаль за заслуги перед городом

26 июля 2023, 12:59
Фото: 1MI

Шесть белгородцев получат медаль за заслуги перед городом

Награду получат Герой России, тренер, чиновники, руководитель предприятия. Соответствующее решение принято во время сессии горсовета Белгорода 25 июля.

Шестерых белгородцев наградят медалью «За заслуги перед городом Белгородом». Медаль I степени получат Герой России, руководитель Белгородского отделения организации «Боевое братство», депутат горсовета Вячеслав Воробьёв, а также управляющий директор ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ», почётный гражданин Белгорода Александр Ващенко.

Медаль II степени вручат директору АНО «Институт анализа и развития современного общества», депутату горсовета Владимиру Скурятину.

Медаль III степени получат Татьяна Берёзка, замруководителя управления образования — начальник отдела дошкольного образования администрации, Светлана Чужикова — начальник отдела оценки качества образования МБУ «Научно-методический информационный центр», Валерий Синяков — тренер спортивной школы олимпийского резерва №3.

Белгородцев наградят за многолетнюю плодотворную работу и личный вклад в социально-экономическое развитие города.

Бурик и Киреева стали почётными гражданами Белгорода
Узнать подробнее
Читайте также:
Депутаты Белгорода решили наградить мэра Демидова премией. За что?В белгородском Фонде ОМС вновь поменяли управляющего: теперь это депутатДепутаты внесли изменения в организацию работы такси в Белгородской области
#Город#Белгородская область#Алина Харина#Депутаты Белгорода#Горсовет#Награждение#Медаль за заслуги#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав воробьёв
Подпишитесь
Видео. Без салюта, но с кашей: как пройдёт День города в Белгороде?
Сегодня, 13:55
Не в День города: стала известна новая дата открытия парка аттракционов в Белгороде
Сегодня, 14:53
Миномётные обстрелы, атаки беспилотников: ВСУ продолжают бить по Белгородской области
Сегодня, 11:37
«Это не ресторан»: Иконников — о жалобах белгородцев на еду в больнице
Сегодня, 14:18
«Деталь от ракеты упала над детской»: шебекинцы просят дать им выбор в вопросе жилья
Сегодня, 09:24
Почему не будет салюта в День города в Белгороде?
Сегодня, 14:42