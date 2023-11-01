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Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

Сильным дождём и грозами встретят белгородцев первые дни ноября

Сильным дождём и грозами встретят белгородцев первые дни ноября

1 ноября 2023, 12:10
Фото: Midjourney
Дожди ожидаются в светлое и тёмное время суток. Днём возможны грозы и порывы сильного ветра. Максимальная температура воздуха составит +13°С. Прогнозом погоды на четверг, 2 ноября, поделились в региональном МЧС.
Сюжет
Погода

По данным синоптиков, завтра, 2 ноября, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью будут идти сильные дожди, днём выпадут небольшие осадки. Местами будут грозы.

Ветер юго-восточного направления с переходом на западный — 8-13 м/с, днём возможны порывы ветра до 15-17 м/с.

В регионе температура воздуха в ночное время достигнет +6°С…+11°С, днём незначительно потеплеет — +8°С…+13°С.

В Белгороде будет чуть холоднее: ночью столбик термометра остановится на +8°С…+10°С, а днём поднимется до +9°С…+11°С.

Напомним, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд обещал тёплую погоду вплоть до четверга, 2 ноября. По его прогнозу температура должна была сохраниться на уровне +17°С.

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#Белгородская область#Погода#Сильный ветер#Гроза#Белгород#Сильный дождь#Александра Склярова
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