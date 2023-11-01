Сильным дождём и грозами встретят белгородцев первые дни ноября

Дожди ожидаются в светлое и тёмное время суток. Днём возможны грозы и порывы сильного ветра. Максимальная температура воздуха составит +13°С. Прогнозом погоды на четверг, 2 ноября, поделились в региональном МЧС.

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