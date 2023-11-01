Сильным дождём и грозами встретят белгородцев первые дни ноября

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
По данным синоптиков, завтра, 2 ноября, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью будут идти сильные дожди, днём выпадут небольшие осадки. Местами будут грозы.
Ветер юго-восточного направления с переходом на западный — 8-13 м/с, днём возможны порывы ветра до 15-17 м/с.
В регионе температура воздуха в ночное время достигнет +6°С…+11°С, днём незначительно потеплеет — +8°С…+13°С.
В Белгороде будет чуть холоднее: ночью столбик термометра остановится на +8°С…+10°С, а днём поднимется до +9°С…+11°С.
Напомним, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд обещал тёплую погоду вплоть до четверга, 2 ноября. По его прогнозу температура должна была сохраниться на уровне +17°С.