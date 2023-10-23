Неделя контрастов: погода удивит белгородцев изменчивостью

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
В Белгороде и многих других городах ЦФО погода удивит жителей своей изменчивостью. В понедельник, 22 октября, после холодной ночи существенно потеплело, рассказал Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео».
В Москве накануне было +11°С…+13°С. В Белгороде и соседних Воронеже и Курске — до +18°С. Однако тёплая погода надолго не сохраняется, в том числе и в столице. Более того, возможны ночные заморозки, а днём лишь небольшой плюс. Более того, в столичном регионе ожидается и продолжительный снегопад, пишет издание.
Завершение октября тоже обещает быть холодным. Температура может понизиться до +2°С. Это коснётся практически всех регионов средней полосы.
Напомним, с 24 октября похолодание придёт и в Белгород. Дождливая погода в областном центре сохранится до конца недели.