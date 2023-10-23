Неделя контрастов: погода удивит белгородцев изменчивостью

В Москве накануне было +11°С…+13°С. В Белгороде и соседних Воронеже и Курске — до +18°С. Однако тёплая погода надолго не сохраняется, в том числе и в столице. Более того, возможны ночные заморозки, а днём лишь небольшой плюс. Более того, в столичном регионе ожидается и продолжительный снегопад, пишет издание.