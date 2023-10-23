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Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Синоптики предупредили о перепадах погоды в конце октября

Неделя контрастов: погода удивит белгородцев изменчивостью

23 октября 2023, 13:32
Фото: 1MI

Синоптики предупредили о перепадах погоды в конце октября

В понедельник и вторник в Белгороде было тепло, но уже в среду в областной центр придёт похолодание. Завершится октябрь холодной погодой, пишет «Комсомольская правда».
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Погода

В Белгороде и многих других городах ЦФО погода удивит жителей своей изменчивостью. В понедельник, 22 октября, после холодной ночи существенно потеплело, рассказал Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео».

В Москве накануне было +11°С…+13°С. В Белгороде и соседних Воронеже и Курске — до +18°С. Однако тёплая погода надолго не сохраняется, в том числе и в столице. Более того, возможны ночные заморозки, а днём лишь небольшой плюс. Более того, в столичном регионе ожидается и продолжительный снегопад, пишет издание.

Завершение октября тоже обещает быть холодным. Температура может понизиться до +2°С. Это коснётся практически всех регионов средней полосы.

Напомним, с 24 октября похолодание придёт и в Белгород. Дождливая погода в областном центре сохранится до конца недели.

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#Белгородская область#Погода#Цфо#Похолодание#Синоптики#Белгород#Наталья Корявых
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