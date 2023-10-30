Хеллоуинская погода: во вторник в Белгородской области будет пасмурно

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
По данным белгородских синоптиков, завтра, 31 октября, на территории региона будет облачная с прояснениями погода. Ветер южной четверти в тёмное время суток 9-14 м/с, днём — 7-12 м/с.
Температура воздуха в регионе ночью достигнет +5°С …+10°С, днём столбик термометра поднимется до +13°С …+18°С.
Жителей Белгорода вторник тоже встретит пасмурной погодой. Ночью температура опустится до +8°С, в светлое время суток воздух прогреется до +15°С.
Напомним, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о потеплении, которое ждёт Белгородскую и другие области. До четверга, 2 ноября, температура будет в пределах +15°С…+17°С.