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Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Синоптики рассказали о погоде в Белгородской области в последний день октября

Хеллоуинская погода: во вторник в Белгородской области будет пасмурно

30 октября 2023, 11:30
Фото: 1MI

Синоптики рассказали о погоде в Белгородской области в последний день октября

Максимальная температура днём составит +18°С. Прогнозом на вторник поделились в региональном МЧС.
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Погода

По данным белгородских синоптиков, завтра, 31 октября, на территории региона будет облачная с прояснениями погода. Ветер южной четверти в тёмное время суток 9-14 м/с, днём — 7-12 м/с.

Температура воздуха в регионе ночью достигнет +5°С …+10°С, днём столбик термометра поднимется до +13°С …+18°С.

Жителей Белгорода вторник тоже встретит пасмурной погодой. Ночью температура опустится до +8°С, в светлое время суток воздух прогреется до +15°С.

Напомним, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о потеплении, которое ждёт Белгородскую и другие области. До четверга, 2 ноября, температура будет в пределах +15°С…+17°С.

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#Белгородская область#Погода#Тепло#Белгород#Александра Склярова#Пасмурно
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