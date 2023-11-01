«Оставаться на гражданке преступно»: хирург из Белгорода полгода был на передовой

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Врач детской областной больницы Антон Лысов полгода провёл в госпитале на передовой и оказывал медпомощь бойцам в период с 11 декабря 2022 года по 11 июня 2023 года. Хирург работал в ДНР и ЛНР.
Антон Лысов — врач высшей категории с 15-летним стажем, имеет четыре специальности: детская, взрослая и торакальная хирургия, эндоскопия. Мысли о том, чтобы отправиться на фронт и оказывать медпомощь бойцам, у него возникли ещё весной 2022 года. Изначально реализовать планы не удалось. Однако медик помогал своими дежурствами с московскими специалистами в горбольнице №1 Белгорода.
По словам хирурга, ему было интересно, чего он стоит. У него имеется опыт по своей специальности, но военная хирургия была «чем-то непонятным». Затем врач поработал и понял, что необходимые навыки у него есть.
И тогда стало ясно, что оставаться на гражданке преступно в моём случае, потому что там это нужнее.
Антон Лысов, врач детской областной больницы
Как рассказал Лысов, сначала его взяли в ЧВК «Редут» начмедом батальона. Однако это было профилем, где он мог бы принести максимальную пользу. Хирург несколько раз ходил в военкомат, но ему отвечали, что врачи пока не нужны. Попасть в одно из добровольческих формирований Лысову удалось только к концу прошлого года.
Белгородец заключил контракт на полгода и работал в госпиталях ЛДНР. Один из них развернули на базе больницы, а полевые госпитали были в палатках. Он попал в то место, куда массово попадали раненые. Военнослужащих с поля передавали в руки врачей — это второй этап эвакуации, пояснил медик. Рассказал он и о своих первых впечатлениях.
Немножко дико, чуть жутковато от непонимания того, что ждёт впереди. <…> Я кинул вещи и услышал по рации, что везут бойца с ранением в шею. Думаю: дай посмотрю. Увидел, как начальник рукой зажимал рану, чтобы парень не вытек, пока в лифте едет.
Антон Лысов
Тогда же врач заметил, что в операционной не хватает рук, поэтому он приступил к своим обязанностям. Он рассказал, что боец получил ранение сонной артерии. По словам хирурга, было два варианта: либо спасать, либо хоронить. Также он добавил, что на первых порах испытывал стресс, постоянно хотелось есть.
Антону Лысову удалось поработать в нескольких госпиталях. Ему приходилось выполнять профессиональный долг, несмотря на обстрелы.
Что‑то бумкнуло, потемнело, вода полилась. Когда вернулся слух, сделали перекличку. Оказалось, что все целы.
Антон Лысов
Живот пострадавшего бойца врачи зашили, затем его спустили на мягких носилках в реанимацию. Всех остальных тогда перекинули в другой госпиталь.
По словам Лысова, он с коллегами оперировал всё, в том числе то, что касается повреждений костей и внутренних органов. Проводили даже операции на сосудах. Поделился хирург и теми случаями, когда его пациенты всё-таки умирали.
Были все показания, чтобы вскрывать грудную клетку, хотя это очень редко делается. Оказалось, ранение грудной аорты, очень тяжёлое, с массивной кровопотерей. Мы его на столе 12 раз заводили, перелили ему много крови. Но через 12 часов он погиб.
Антон Лысов
Журналист, беседовавший с медиком поинтересовался, что испытывает врач, когда при стольких приложенных усилиях пациент всё равно умирает. Как ответил Лысов, медики — не боги.
В следующий раз обязательно выживет! Мы не боги, делаем то, что можем. Получалось — спасали. Если нет — накапливали опыт, чтобы спасать потом.
Антон Лысов
Как говорят близкие хирурга, с фронта он вернулся другим человеком. Несмотря на это, врач о своём опыте не жалеет. По его словам, он делал это, потому что должен. Окончательного решения по поводу возвращения на передовую Антон Лысов пока не принял. Его помощь требуется и маленьким пациентам в Белгороде.
Добавим, что белгородским врачам приходилось работать под обстрелами не только на линии фронта, но и в приграничье. Житель Шебекино выразил письменную благодарность тем врачам, которые приехали к нему во время обстрелов. Медики из горбольницы №2 Белгорода оказали шебекинцу необходимую помощь. Оказалось, что на вызов медработники поехали вне своего рабочего времени, чтобы выполнить служебный долг.