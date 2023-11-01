«Оставаться на гражданке преступно»: хирург из Белгорода полгода был на передовой

Как рассказал Лысов, сначала его взяли в ЧВК «Редут» начмедом батальона. Однако это было профилем, где он мог бы принести максимальную пользу. Хирург несколько раз ходил в военкомат, но ему отвечали, что врачи пока не нужны. Попасть в одно из добровольческих формирований Лысову удалось только к концу прошлого года.