Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Белгороде

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Врачи рассказали, как себя чувствует семейная пара, пострадавшая в результате падения беспилотника на частный дом в Белгороде. Пострадавшие — журналист афганской редакции Sputnik Хайбар Акифи, его жена Олеся Акифи, которая работает в БГТУ им. Шухова.
Как сообщил главврач областной больницы Роман Проценко, врачи смогли стабилизировать состояние пациента. Журналист находится в реанимации, его дыхание поддерживается аппаратом ИВЛ. Проценко добавил, что в больницу мужчина прибыл в шоковом состоянии.
Ольга Мевша, главврач горбольницы №2 рассказала о самочувствии пострадавшей Олеси Акифи. Состояние белгородки остаётся стабильно тяжёлым. Однако женщина в сознании и дышит самостоятельно. Пока пострадавшая находится в реанимации.
Напомним, ЧП в Белгороде произошло в ночь на 12 октября. Обломки беспилотника рухнули на частный дом. Погибли три человека — это четырёхлетняя дочь пострадавших супругов, а также мать и отец Олеси Акифи.