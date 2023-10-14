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Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Состояние пострадавшего в Белгороде журналиста стабилизировалось

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Белгороде

14 октября 2023, 10:18
Фото: 1MI

Состояние пострадавшего в Белгороде журналиста стабилизировалось

Главврачи областной больницы и горбольницы №2 сообщили подробности о самочувствии семейной пары, которую госпитализировали в результате падения беспилотника на частный дом. Оба супруга пока лежат в реанимации. Видео с комментариями медиков опубликовало областное правительство.

Врачи рассказали, как себя чувствует семейная пара, пострадавшая в результате падения беспилотника на частный дом в Белгороде. Пострадавшие — журналист афганской редакции Sputnik Хайбар Акифи, его жена Олеся Акифи, которая работает в БГТУ им. Шухова.

Как сообщил главврач областной больницы Роман Проценко, врачи смогли стабилизировать состояние пациента. Журналист находится в реанимации, его дыхание поддерживается аппаратом ИВЛ. Проценко добавил, что в больницу мужчина прибыл в шоковом состоянии.

комментарий Романа Проценко
Видео: правительство Белгородской области

Ольга Мевша, главврач горбольницы №2 рассказала о самочувствии пострадавшей Олеси Акифи. Состояние белгородки остаётся стабильно тяжёлым. Однако женщина в сознании и дышит самостоятельно. Пока пострадавшая находится в реанимации.

Напомним, ЧП в Белгороде произошло в ночь на 12 октября. Обломки беспилотника рухнули на частный дом. Погибли три человека — это четырёхлетняя дочь пострадавших супругов, а также мать и отец Олеси Акифи.

комментарий Ольги Мевши
Видео: правительство Белгородской области
«Дышит самостоятельно»: что известно о состоянии раненной при ЧП белгородки
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