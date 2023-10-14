Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Белгороде

Врачи рассказали, как себя чувствует семейная пара, пострадавшая в результате падения беспилотника на частный дом в Белгороде. Пострадавшие — журналист афганской редакции Sputnik Хайбар Акифи, его жена Олеся Акифи, которая работает в БГТУ им. Шухова.