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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

В Белгородской области появится новое место для реабилитации участников СВО

Белгородских врачей-реабилитологов отправят на практику в военные госпитали

29 августа 2023, 12:28
Фото: страница Андрея Иконникова в соцсети

В Белгородской области появится новое место для реабилитации участников СВО

Реабилитацию участники спецоперации смогут проходить на базе неврологического отделения Алексеевской ЦРБ, рассказал министр здравоохранения региона Андрей Иконников. Контролировать процесс будут специально обученные врачи, которые пройдут практику в военных госпиталях.

Участники СВО смогут проходить реабилитацию в новом месте в Белгородской области. Его оборудуют на базе Алексеевской ЦРБ.

Министр здравоохранения региона Андрей Иконников и губернатор Вячеслав Гладков посетили неврологическое отделение районной больницы, где пациенты проходят процесс реабилитации. По словам главы минздрава, имеются всё необходимое оборудование и персонал, однако не хватает площадей.

В корпусе также есть неиспользуемый этаж, который требует ремонта. По завершении работ там смогут проходить реабилитацию в том числе участники спецоперации. Гладков уже поддержал эту инициативу, уточняет Иконников. В планах теперь дополнительно обучить врачей-реабилитологов и отправить их на практику в военные госпитали.

Завтра встречаюсь с губернатором для определения источников финансирования и сроков. Надеюсь, сможем начать работы уже в этом году.
Андрей Иконников
Визит в Алексеевскую ЦРБВизит в Алексеевскую ЦРБ
Визит в Алексеевскую ЦРБВизит в Алексеевскую ЦРБ
Визит в Алексеевскую ЦРБВизит в Алексеевскую ЦРБ
Визит в Алексеевскую ЦРБ
Фото: страница Андрея Иконникова в соцсети
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#Белгородская область#Медицина#Здравоохранение#Больницы#Минздрав#Реабилитация#Практика#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Андрей иконников#Алексеевский горокруг#Црб#СВО#Военные госпитали
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