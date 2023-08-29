Белгородских врачей-реабилитологов отправят на практику в военные госпитали

В корпусе также есть неиспользуемый этаж, который требует ремонта. По завершении работ там смогут проходить реабилитацию в том числе участники спецоперации. Гладков уже поддержал эту инициативу, уточняет Иконников. В планах теперь дополнительно обучить врачей-реабилитологов и отправить их на практику в военные госпитали.