Белгородских врачей-реабилитологов отправят на практику в военные госпитали

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Участники СВО смогут проходить реабилитацию в новом месте в Белгородской области. Его оборудуют на базе Алексеевской ЦРБ.
Министр здравоохранения региона Андрей Иконников и губернатор Вячеслав Гладков посетили неврологическое отделение районной больницы, где пациенты проходят процесс реабилитации. По словам главы минздрава, имеются всё необходимое оборудование и персонал, однако не хватает площадей.
В корпусе также есть неиспользуемый этаж, который требует ремонта. По завершении работ там смогут проходить реабилитацию в том числе участники спецоперации. Гладков уже поддержал эту инициативу, уточняет Иконников. В планах теперь дополнительно обучить врачей-реабилитологов и отправить их на практику в военные госпитали.
Завтра встречаюсь с губернатором для определения источников финансирования и сроков. Надеюсь, сможем начать работы уже в этом году.
Андрей Иконников