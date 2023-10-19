Оставила сына на бабушку: врач уехала в зону СВО лечить раненых солдат

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Жительница Орловской области заключила контракт и отправилась в зону СВО. Елена Васильева работает в Покровской ЦРБ врачом-терапевтом. Она решила помогать бойцам на фронте.
Как пишет издание, Васильева уехала в зону спецоперации в качестве врача. Она подписала контракт на год, займётся лечением военнослужащих в госпитале в Луганской народной республике. В Орле у Васильевой остался сын — мальчик временно побудет у бабушки.
По словам медика, её мать поддержала это решение. Врач добавила, что страх у родных есть, однако все понимают что военнослужащим необходима медпомощь.
Однако терапевт помогала бойцам и будучи на гражданке. Она взяла персональное шефство над двумя реабилитационными центрами в ЛНР. Женщина также неоднократно участвовала в сборах и доставках гуманитарных грузов для военнослужащих из Орловской области.