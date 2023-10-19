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Врач-терапевт заключила контракт и отправилась в зону СВО

Оставила сына на бабушку: врач уехала в зону СВО лечить раненых солдат

19 октября 2023, 12:27
Фото: 1MI

Врач-терапевт заключила контракт и отправилась в зону СВО

Орловский медик заключила контракт и в качестве врача поехала в ЛНР. Ранее женщина уже помогала фронту. Подробности сообщает Орелtimes.
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СВО

Жительница Орловской области заключила контракт и отправилась в зону СВО. Елена Васильева работает в Покровской ЦРБ врачом-терапевтом. Она решила помогать бойцам на фронте.

Как пишет издание, Васильева уехала в зону спецоперации в качестве врача. Она подписала контракт на год, займётся лечением военнослужащих в госпитале в Луганской народной республике. В Орле у Васильевой остался сын — мальчик временно побудет у бабушки.

По словам медика, её мать поддержала это решение. Врач добавила, что страх у родных есть, однако все понимают что военнослужащим необходима медпомощь.

Однако терапевт помогала бойцам и будучи на гражданке. Она взяла персональное шефство над двумя реабилитационными центрами в ЛНР. Женщина также неоднократно участвовала в сборах и доставках гуманитарных грузов для военнослужащих из Орловской области.

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#Врач#Бойцы#ЛНР#Орловская область#Медик#Наталья Корявых#СВО
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