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Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

Белгородка родила 3-го ребёнка и не может добиться возвращения мужа из зоны СВО

Белгородка родила 3-го ребёнка и не может добиться возвращения мужа из зоны СВО

1 ноября 2023, 10:36
Фото: Midjourney
Жительница региона обратилась к властям и рассказала, что после рождения третьего ребёнка мужа пообещали уволить из зоны СВО. Однако дождаться этого семья так и не смогла. В военкомате им не выдают необходимые документы, утверждает женщина.

Многодетная белгородка не может добиться возвращения мужа из зоны спецоперации. Причиной стало отсутствие необходимых документов. По словам женщины, их должен предоставить военком, но он до сих пор этого не сделал.

Как рассказала жительница региона, она — жена мобилизованного из Нового Оскола. Её супруга мобилизовали в сентябре 2022 года. В июне 2023 года в семье появился третий ребёнок. Мужа из зоны СВО пообещали уволить. Для этого необходимы соответствующие документы — ходатайство и протокол об отмене мобилизации. Предоставить их должен военком.

«Ходатайство с горем пополам он напечатал, и то когда муж предоставил образец, так как сам Каменский [военком — прим. ред.] ничего не знает, а протокол об отмене мобилизации я жду от него уже три месяца», — пишет женщина.

Также белгородка утверждает, что собрать «две бумажки» у семьи не получается. Она добавила, что у военкома всё время находятся отговорки.

«У него постоянно находятся какие-то причины: то его вызвали в область, то он на учениях, то сотрудница заболела, которая должна напечатать. И, чтобы ему дозвониться, нужно минимум день потратить, потому что он либо не берёт трубку, либо говорит „перезвоню“ и не перезванивает», — продолжила белгородка.

Ребёнку уже пять месяцев, но нужных документов у семьи нет до сих пор. Жительница региона утверждает, что для того, чтобы связаться с военкомом, иногда приходится обращаться в администрацию.

В белгородском оперштабе белгородку попросили оставить контактные данные. Также ей ответил глава Новооскольского горокруга Андрей Гриднев.

В ходе телефонного разговора вам даны пояснения и. о. военного комиссара Новооскольского городского округа и Чернянского района по обозначенному вопросу.
Андрей Гриднев

Теперь женщина надеется, что всё сложится так, как ей пояснили.

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