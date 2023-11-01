Белгородка родила 3-го ребёнка и не может добиться возвращения мужа из зоны СВО

«У него постоянно находятся какие-то причины: то его вызвали в область, то он на учениях, то сотрудница заболела, которая должна напечатать. И, чтобы ему дозвониться, нужно минимум день потратить, потому что он либо не берёт трубку, либо говорит „перезвоню“ и не перезванивает», — продолжила белгородка.