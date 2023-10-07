В Белгородской области поступило 1500 жалоб от семей мобилизованных

Как рассказал губернатор, несколько недель назад он поручал своим подчинённым обойти каждую квартиру, где живут семьи мобилизованных, и узнать, какие у них есть просьбы. На сегодняшний день работы выполнили на 70%. Всего поступило 1500 обращений. Половину выполнили.