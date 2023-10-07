В Белгородской области поступило 1500 жалоб от семей мобилизованных

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Как рассказал губернатор, несколько недель назад он поручал своим подчинённым обойти каждую квартиру, где живут семьи мобилизованных, и узнать, какие у них есть просьбы. На сегодняшний день работы выполнили на 70%. Всего поступило 1500 обращений. Половину выполнили.
В качестве примера Гладков привёл Елену Николаевну из Огиблянки Губкинского горокруга. Она просила помочь с ремонтом подвала. На просьбу откликнулись.
А Ольга Михайловна из села Долгое Вейделевского района просила помочь поправить дорогу перед домом. На просьбу отозвалась администрация.
Обязательно будем контролировать качество выполнения всех просьб.
Вячеслав Гладков
Ранее глава региона рассказал, что подчинённые предоставляют ему ложную информацию по обходу семей мобилизованных. На бумаге работы выполнялись, а фактически её никто не проводил.