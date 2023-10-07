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Published Сегодня, 07:30

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Updated Сегодня, 07:32

Вячеслав Гладков рассказал об отработке жалоб семей мобилизованных

В Белгородской области поступило 1500 жалоб от семей мобилизованных

7 октября 2023, 07:30
Фото: 1MI

Вячеслав Гладков рассказал об отработке жалоб семей мобилизованных

Ранее глава региона давал поручение главам муниципалитетов провести подомовой или поквартирный обход семей мобилизованных. На сегодняшний день выполнили 70% работ. Подробнее Вячеслав Гладков сообщил в своих соцсетях.

Как рассказал губернатор, несколько недель назад он поручал своим подчинённым обойти каждую квартиру, где живут семьи мобилизованных, и узнать, какие у них есть просьбы. На сегодняшний день работы выполнили на 70%. Всего поступило 1500 обращений. Половину выполнили.

В качестве примера Гладков привёл Елену Николаевну из Огиблянки Губкинского горокруга. Она просила помочь с ремонтом подвала. На просьбу откликнулись.

А Ольга Михайловна из села Долгое Вейделевского района просила помочь поправить дорогу перед домом. На просьбу отозвалась администрация.

Обязательно будем контролировать качество выполнения всех просьб.
Вячеслав Гладков

Ранее глава региона рассказал, что подчинённые предоставляют ему ложную информацию по обходу семей мобилизованных. На бумаге работы выполнялись, а фактически её никто не проводил.

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#Белгородская область#Дорога#Губернатор#Соцсети#Обращения#Жалобы#Белгород#Кристина Семенчук#Подомовой обход#Поквартирный обход
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