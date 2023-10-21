Выкопали картошку, накололи дрова: как помогли семьям мобилизованных белгородцев

Губернатор пообещал, что все вопросы будут отрабатывать в дежурном порядке. Если же возникнет недопонимание между семьёй и муниципальными органами властей, то написать обращение можно в правительство области. Но Гладков заверил, что все на местах работают активно, и таких случаев должно быть минимум.