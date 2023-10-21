Выкопали картошку, накололи дрова: как помогли семьям мобилизованных белгородцев

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Половину из них уже отработали. Все они разные: одной семье из Томаровки Яковлевского округа власти помогли выкопать картошку, а другой семье в селе Мелихово Корочанского района помогли заготовить сено на зиму. Кроме того, Гладков рассказал, что в хуторе Котляров Красногвардейского района родственникам мобилизованого помогли заготовить на зиму дрова.
Будем и дальше стараться выполнить все те просьбы, с которыми обращаются к нам семьи мобилизованных.
Вячеслав Гладков
Губернатор пообещал, что все вопросы будут отрабатывать в дежурном порядке. Если же возникнет недопонимание между семьёй и муниципальными органами властей, то написать обращение можно в правительство области. Но Гладков заверил, что все на местах работают активно, и таких случаев должно быть минимум.
В начале октября от семей мобилизованных поступило 1500 обращений. Половину из них выполнили к 7 числу. Люди просили помочь с ремонтом подвала, поправить дорогу возле дома и многое другое. При этом ранее глава региона рассказал, что подчинённые предоставляют ему ложную информацию по обходу семей мобилизованных.