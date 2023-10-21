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В Белгородской области собрали 2 тыс. обращений от семей мобилизованных

Выкопали картошку, накололи дрова: как помогли семьям мобилизованных белгородцев

21 октября 2023, 07:17
Фото: 1MI

В Белгородской области собрали 2 тыс. обращений от семей мобилизованных

В Белгородской области продолжается обход мобилизованных семей: как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, на данный момент собрано уже 2 225 обращений.

Половину из них уже отработали. Все они разные: одной семье из Томаровки Яковлевского округа власти помогли выкопать картошку, а другой семье в селе Мелихово Корочанского района помогли заготовить сено на зиму. Кроме того, Гладков рассказал, что в хуторе Котляров Красногвардейского района родственникам мобилизованого помогли заготовить на зиму дрова.

Будем и дальше стараться выполнить все те просьбы, с которыми обращаются к нам семьи мобилизованных.
Вячеслав Гладков

Губернатор пообещал, что все вопросы будут отрабатывать в дежурном порядке. Если же возникнет недопонимание между семьёй и муниципальными органами властей, то написать обращение можно в правительство области. Но Гладков заверил, что все на местах работают активно, и таких случаев должно быть минимум.

В начале октября от семей мобилизованных поступило 1500 обращений. Половину из них выполнили к 7 числу. Люди просили помочь с ремонтом подвала, поправить дорогу возле дома и многое другое. При этом ранее глава региона рассказал, что подчинённые предоставляют ему ложную информацию по обходу семей мобилизованных.

В Белгородской области поступило 1500 жалоб от семей мобилизованных
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