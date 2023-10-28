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Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

В Белгородской области почти завершился подомовой обход семей мобилизованных

В Белгородской области почти завершился подомовой обход семей мобилизованных

28 октября 2023, 14:34
Фото: 1MI
Всего в работе находятся 2500 наказов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.

Ранее губернатор давал поручение главам районов и городских округов провести подомовой обход семей мобилизованных и выяснить, что им необходимо. На сегодняшний день работа практически завершена. Всего в работу взяли 2500 наказов. Половину выполнили.

Например, Тамиле Вячеславовне, маме мобилизованного из посёлка Красное Шебекинского округа, помогли с ремонтом электропроводки. Елене Владимировне из села Грушевка Волоконовского района покосили траву. Кажется, что простая работа, но мы понимаем, что женщины остались одни, им нужна помощь мужских рук.
Вячеслав Гладков

Гладков добавил, что работы ещё осталось, но все обещания, которые власти взяли на себя, будут выполнены.

Ранее стало известно, что во время выполнения поручения губернатора по домовому обходу семей мобилизованных, работы проводились только на бумаге. Фактически людей никто не посещал.

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#Белгородская область#Губернатор#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Городские округа#Подомовой обход
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