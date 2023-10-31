Пила по-белгородски: пьяный мужчина угрожал знакомой заведённой бензопилой

Напомним, ещё один житель региона из ревности пострелял из карабина по дому бывшей жены и авто её знакомого. Обвиняемый угрожал экс-супруге убийством, параллельно стреляя по входной двери её дома. За это фигуранту назначили 450 часов обязательных работ.