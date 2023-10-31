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Белгородец завёл бензопилу и угрожал ею знакомой

Пила по-белгородски: пьяный мужчина угрожал знакомой заведённой бензопилой

31 октября 2023, 10:31
Фото: 1MI

Белгородец завёл бензопилу и угрожал ею знакомой

Жителя Волоконовки будут судить за угрозу причинения тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до двух лет колонии, сообщили в пресс-службе белгородской прокуратуры.

Белгородца будут судить за угрозу причинения тяжкого вреда здоровью. Житель Волоконовки угрожал знакомой заведённой бензопилой.

Зампрокурора Волоконовского района утвердил обвинения в отношении 33-летнего местного жителя. Его обвиняют по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Известно, что выпивший мужчина взял в руки заведённую бензопилу и начал угрожать ею своей знакомой.

Уголовное дело против фигуранта направили на рассмотрение в суд. Белгородцу грозит до двух лет колонии.

Напомним, ещё один житель региона из ревности пострелял из карабина по дому бывшей жены и авто её знакомого. Обвиняемый угрожал экс-супруге убийством, параллельно стреляя по входной двери её дома. За это фигуранту назначили 450 часов обязательных работ.

Белгородец из ревности пострелял из карабина по дому бывшей жены и авто её знакомого
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#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Волоконовка#Угроза#Белгород#Наталья Корявых#Белгородская прокуратура#Бензопила
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