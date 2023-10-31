Пила по-белгородски: пьяный мужчина угрожал знакомой заведённой бензопилой

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Белгородца будут судить за угрозу причинения тяжкого вреда здоровью. Житель Волоконовки угрожал знакомой заведённой бензопилой.
Зампрокурора Волоконовского района утвердил обвинения в отношении 33-летнего местного жителя. Его обвиняют по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Известно, что выпивший мужчина взял в руки заведённую бензопилу и начал угрожать ею своей знакомой.
Уголовное дело против фигуранта направили на рассмотрение в суд. Белгородцу грозит до двух лет колонии.
Напомним, ещё один житель региона из ревности пострелял из карабина по дому бывшей жены и авто её знакомого. Обвиняемый угрожал экс-супруге убийством, параллельно стреляя по входной двери её дома. За это фигуранту назначили 450 часов обязательных работ.