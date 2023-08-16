Угрожал, бил по машине: белгородские медики едва не пострадали от буйного пациента

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Происшествие случилось поздно вечером 15 августа в Старом Осколе. В микрорайоне Дубрава прохожие увидели мужчину, которому, предположительно, было плохо. Неравнодушные люди вызвали скорую помощь.
Медики увидели на месте мужчину с признаками сильного опьянения. Пациент стал нецензурно выражаться, угрожать бригаде скорой помощи и бить кулаками по служебной машине. В итоге на место пришлось вызывать полицию. Буйного пациента доставили в отделение.
Возможно, этот «пациент» — хороший человек и добрый семьянин, но в тот момент не отдавал отчёта своим действиям и мог нанести физический вред сотрудницам бригады и медицинскому имуществу. Две хрупкие девушки приехали помочь попавшему в беду, но сами чуть было не пострадали от его рук.
Алексей Жиров, главврач областной станции скорой медицинской помощи
Это не первый случай, когда медики сообщают о неадекватном поведении пациентов или их сопровождающих. В Губкине в конце июля пьяный мужчина ударил фельдшера, ей потребовалась медпомощь. Пациента задержали. А в начале августа медикам скорой помощи пришлось отбиваться от нетрезвой компании на пляже.