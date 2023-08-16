Угрожал, бил по машине: белгородские медики едва не пострадали от буйного пациента

Это не первый случай, когда медики сообщают о неадекватном поведении пациентов или их сопровождающих. В Губкине в конце июля пьяный мужчина ударил фельдшера, ей потребовалась медпомощь. Пациента задержали. А в начале августа медикам скорой помощи пришлось отбиваться от нетрезвой компании на пляже.