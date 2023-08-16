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Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Пьяный белгородец набросился с кулаками на машину скорой помощи

Угрожал, бил по машине: белгородские медики едва не пострадали от буйного пациента

16 августа 2023, 13:07
Фото: 1MI

Пьяный белгородец набросился с кулаками на машину скорой помощи

На вызов в Старооскольском горокруге приехали две девушки-медика, однако их встретил нетрезвый пациент. Мужчина нецензурно выражался, угрожал бригаде скорой, бил кулаками по корпусу машины. Буйного пациента в итоге забрала полиция, рассказал главврач областной скорой Алексей Жиров.

Происшествие случилось поздно вечером 15 августа в Старом Осколе. В микрорайоне Дубрава прохожие увидели мужчину, которому, предположительно, было плохо. Неравнодушные люди вызвали скорую помощь.

Медики увидели на месте мужчину с признаками сильного опьянения. Пациент стал нецензурно выражаться, угрожать бригаде скорой помощи и бить кулаками по служебной машине. В итоге на место пришлось вызывать полицию. Буйного пациента доставили в отделение.

Возможно, этот «пациент» — хороший человек и добрый семьянин, но в тот момент не отдавал отчёта своим действиям и мог нанести физический вред сотрудницам бригады и медицинскому имуществу. Две хрупкие девушки приехали помочь попавшему в беду, но сами чуть было не пострадали от его рук.
Алексей Жиров, главврач областной станции скорой медицинской помощи

Это не первый случай, когда медики сообщают о неадекватном поведении пациентов или их сопровождающих. В Губкине в конце июля пьяный мужчина ударил фельдшера, ей потребовалась медпомощь. Пациента задержали. А в начале августа медикам скорой помощи пришлось отбиваться от нетрезвой компании на пляже.

На белгородском пляже напали на бригаду скорой помощи
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#Инна Рогова#Пациент#Пьяный#Скорая помощь#Происшествия#Полиция#Белгородская область#Старый Оскол#Алексей Жиров
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