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В Белгородской области водитель угрожал полицейским предметом, похожим на гранату

25 мая 2023, 08:56
Фото: 1MI
Инцидент произошёл в селе Знаменка Валуйского горокруга. Информация появилась в Telegram-канале Baza.

В селе Знаменка Валуйского горокруга полицейские остановили 22-летнего белгородца. Сообщается, что водитель авто находился в нетрезвом состоянии. Во время оформления протокола мужчина достал предмет, похожий на гранату. Он потребовал, чтобы полицейские отдали ему документы, флешку с регистратора автомобиля ДПС и отпустили его.

Правоохранители мужчине не поверили, вызвали подкрепление. В итоге водителя задержали.

Информацию в правоохранительных органах редакции Бел.Ру пока не прокомментировали.

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#Алина Харина#Полицейские#ДПС#Водитель#Граната#Происшествия#Белгородская область
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