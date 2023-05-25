В Белгородской области водитель угрожал полицейским предметом, похожим на гранату

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
В селе Знаменка Валуйского горокруга полицейские остановили 22-летнего белгородца. Сообщается, что водитель авто находился в нетрезвом состоянии. Во время оформления протокола мужчина достал предмет, похожий на гранату. Он потребовал, чтобы полицейские отдали ему документы, флешку с регистратора автомобиля ДПС и отпустили его.
Правоохранители мужчине не поверили, вызвали подкрепление. В итоге водителя задержали.
Информацию в правоохранительных органах редакции Бел.Ру пока не прокомментировали.