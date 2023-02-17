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Posted Сегодня, 09:11

Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

Пьяный белгородец с ножом преследовал незнакомку и угрожал её убить

17 февраля 2023, 09:11
Фото: 1MI
Потерпевшая в момент происшествия разговаривала по телефону с супругом, который вышел её встретить. Он остановил злоумышленника и удерживал его до приезда полиции, сообщили в региональном УМВД.

Белгородец с ножом преследовал женщину, когда она вышла из такси. Потерпевшую спас супруг, который вышел навстречу и задержал злоумышленника. Мужчина удерживал его до приезда правоохранителей.

Произошёл инцидент 11 февраля. Белгородка вышла из такси и направилась к своему подъезду. В этот момент она заметила подозрительного мужчину с ножом. Белгородец выкрикивал ей угрозы угрозы убийством.

После задержания выяснилось, что 52-летний подозреваемый был сильно пьян. Причины своего поступка объяснить полицейским он так и не смог. Против белгородца возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет колонии.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Происшествия#Угрозы#Нож#Пьяный
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