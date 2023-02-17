Пьяный белгородец с ножом преследовал незнакомку и угрожал её убить

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Белгородец с ножом преследовал женщину, когда она вышла из такси. Потерпевшую спас супруг, который вышел навстречу и задержал злоумышленника. Мужчина удерживал его до приезда правоохранителей.
Произошёл инцидент 11 февраля. Белгородка вышла из такси и направилась к своему подъезду. В этот момент она заметила подозрительного мужчину с ножом. Белгородец выкрикивал ей угрозы угрозы убийством.
После задержания выяснилось, что 52-летний подозреваемый был сильно пьян. Причины своего поступка объяснить полицейским он так и не смог. Против белгородца возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет колонии.