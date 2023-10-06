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Белгородец отделался обязательными работами за угрозы бывшей жене и стрельбу

Белгородец из ревности пострелял из карабина по дому бывшей жены и авто её знакомого

6 октября 2023, 14:39
Фото: 1MI

Белгородец отделался обязательными работами за угрозы бывшей жене и стрельбу

Житель Прохоровки приревновал бывшую жену к её знакомому. Закончилось всё угрозами и стрельбой из карабина. Ревнивцу назначили 450 часов обязательных работ. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе прокуратуры Белгородской области.

44-летний житель Прохоровки приревновал свою бывшую супругу, взял принадлежащий ему карабин «Вепрь» и три раза выстрелил в машину знакомого своей возлюбленной. После этого обвиняемый стал угрожать экс-супруге убийством, параллельно стреляя по входной двери её дома.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 119 («Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью») и части 1 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества») УК РФ.

Белгородцу назначили 450 часов обязательных работ.

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#Белгородская область#Происшествия#Прохоровка#Ревность#Карабин#Белгород#Угроза убийством#Александра Склярова
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