Белгородец из ревности пострелял из карабина по дому бывшей жены и авто её знакомого

44-летний житель Прохоровки приревновал свою бывшую супругу, взял принадлежащий ему карабин «Вепрь» и три раза выстрелил в машину знакомого своей возлюбленной. После этого обвиняемый стал угрожать экс-супруге убийством, параллельно стреляя по входной двери её дома.