Белгородец из ревности пострелял из карабина по дому бывшей жены и авто её знакомого

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
44-летний житель Прохоровки приревновал свою бывшую супругу, взял принадлежащий ему карабин «Вепрь» и три раза выстрелил в машину знакомого своей возлюбленной. После этого обвиняемый стал угрожать экс-супруге убийством, параллельно стреляя по входной двери её дома.
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 119 («Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью») и части 1 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества») УК РФ.
Белгородцу назначили 450 часов обязательных работ.