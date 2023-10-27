На музей в память чернобыльцев в Белгородской области потратят 78 млн рублей

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
На сайте госзакупок появилась заявка на строительство культурно-просветительского центра, посвящённого памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Разместят центр в посёлке Волоконовка Волоконовского района. Заплатить же за строительство музея с нуля хотят 79 659 477 рублей.
В рамках работ строители займутся электроснабжением и водоснабжением, а в конце благоустроят территорию.
Закончить работы должны к 8 января 2024 года. Полностью заплатить за выполненную работу заказчик — министерство строительства Белгородской области — планирует 17 января 2024 года.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 1 ноября.
В культурно-просветительский центр также закупили подъёмник для инвалидов за 2 млн рублей.