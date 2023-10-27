На музей в память чернобыльцев в Белгородской области потратят 78 млн рублей

На сайте госзакупок появилась заявка на строительство культурно-просветительского центра, посвящённого памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Разместят центр в посёлке Волоконовка Волоконовского района. Заплатить же за строительство музея с нуля хотят 79 659 477 рублей.