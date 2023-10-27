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Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Музей в честь ликвидаторов Чернобыльской АЭС появится в Белгородской области

На музей в память чернобыльцев в Белгородской области потратят 78 млн рублей

27 октября 2023, 15:28
Фото: 1MI

Музей в честь ликвидаторов Чернобыльской АЭС появится в Белгородской области

На работы для культурно-просветительского центра министерство строительства региона планирует потратить 78 млн рублей. Исполнитель должен закончить их к 8 января.
Сюжет
Музей

На сайте госзакупок появилась заявка на строительство культурно-просветительского центра, посвящённого памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Разместят центр в посёлке Волоконовка Волоконовского района. Заплатить же за строительство музея с нуля хотят 79 659 477 рублей.

В рамках работ строители займутся электроснабжением и водоснабжением, а в конце благоустроят территорию.

Закончить работы должны к 8 января 2024 года. Полностью заплатить за выполненную работу заказчик — министерство строительства Белгородской области — планирует 17 января 2024 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 1 ноября.

В культурно-просветительский центр также закупили подъёмник для инвалидов за 2 млн рублей.

В Белгородской области продолжают оборудовать музей в память о чернобыльцах
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#Белгородская область#Музей#Волоконовский район#Чернобыльцы#Белгород#Культурно-просветительский центр#Александра Склярова
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