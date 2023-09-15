Прогулочные террасы строят на набережной «Берега» в Белгороде

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
На участке второй очереди набережной «Берега» в Белгороде завершается сборка каркасов прогулочных террас. Строители монтируют направляющие по всей протяжённости маршрута, а после этого они уложат террасную доску.
Конструкции обустраивают вдоль набережной Везёлки. Они тянутся от «Конпрока» до места слияния с Северским Донцом. Общая площадь конструкций превысит 4,9 тыс. кв. м. Как пишет мэр Валентин Демидов, конфигурация меняется вместе с рельефом территории и подчеркиваёт красоту местности.
Также градоначальник добавил, что планировалось гармонично вписать элементы благоустройства в природную среду. Кроме того, на участке создаются многоярусные смотровые площадки.
Напомним, ранее губернатор Вячеслав Гладков проверил благоустройство второй очереди набережной. Там уже положили асфальт и тротуарную плитку на велопешеходной дорожке вдоль реки.