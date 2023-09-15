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Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Набережная в Белгороде

Прогулочные террасы строят на набережной «Берега» в Белгороде

15 сентября 2023, 14:18
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Набережная в Белгороде
На участке второй очереди строители завершают сборку каркасов прогулочных террас. Белгородцы смогут гулять по ним вдоль набережной Везёлки от «Конпрока». Подробности сообщил мэр Валентин Демидов.

На участке второй очереди набережной «Берега» в Белгороде завершается сборка каркасов прогулочных террас. Строители монтируют направляющие по всей протяжённости маршрута, а после этого они уложат террасную доску.

Конструкции обустраивают вдоль набережной Везёлки. Они тянутся от «Конпрока» до места слияния с Северским Донцом. Общая площадь конструкций превысит 4,9 тыс. кв. м. Как пишет мэр Валентин Демидов, конфигурация меняется вместе с рельефом территории и подчеркиваёт красоту местности.

Также градоначальник добавил, что планировалось гармонично вписать элементы благоустройства в природную среду. Кроме того, на участке создаются многоярусные смотровые площадки.

Напомним, ранее губернатор Вячеслав Гладков проверил благоустройство второй очереди набережной. Там уже положили асфальт и тротуарную плитку на велопешеходной дорожке вдоль реки.

Набережная в БелгородеНабережная в Белгороде
Набережная в БелгородеНабережная в Белгороде
Набережная в БелгородеНабережная в Белгороде
Набережная в БелгородеНабережная в Белгороде
Набережная в БелгородеНабережная в Белгороде
Набережная в БелгородеНабережная в Белгороде
Набережная в БелгородеНабережная в Белгороде
Набережная в Белгороде
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Гладков проверил благоустройство второй очереди набережной «Берега» в Белгороде
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