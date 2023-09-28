На самом ли деле «Мистер Бургер» строит киоск на территории больницы в Белгороде?

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
Согласно ответу на официальный запрос Бел.Ру, на территории областной клинической больницы имени Святителя Иоасафа на праве бессрочного пользования, строительные работы по возведению объектов общественного питания не ведутся. Однако ООО «Мистер Бургер» сданы в аренду два участка по улице Некрасова, 8/9, смежных с территорией, которая предоставлена больнице. Их площадь составляет 66 м² и 210 м² соответственно. Они сданы во временное пользование до 31 декабря 2024 года.
Правительство уточнило, что подобные участки для реализации проектов при соответствии их установленным законом критериям предоставляются в аренду без проведения торгов.
Инвестиционный проект сети быстрого питания одобрен инвестиционным советом при губернаторе Белгородской области. Заседание проходило ещё 20 января настоящего года. А уже 10 февраля на основании распоряжения министерства имущественных и земельных отношений Белгородской области с компанией «Мистер Бургер» заключили договор. Сообщается, что в соответствии с паспортом объекта, строительство ведётся подрядной организацией ООО СК «МАКСАНГ».
Ранее ещё один объект сети «Мистер Бургер», которая принадлежит семье Тебекиных, хотели построить в охранной зоне под Белгородом в Разумном. Жители посчитали это место значимым и не подходящим для общепита. Депутаты также приняли решение приостановить стройку из-за нарушения градостроительных норм и возможного перекрытия доступа к теплотрассе.