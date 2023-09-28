На самом ли деле «Мистер Бургер» строит киоск на территории больницы в Белгороде?

Согласно ответу на официальный запрос Бел.Ру, на территории областной клинической больницы имени Святителя Иоасафа на праве бессрочного пользования, строительные работы по возведению объектов общественного питания не ведутся. Однако ООО «Мистер Бургер» сданы в аренду два участка по улице Некрасова, 8/9, смежных с территорией, которая предоставлена больнице. Их площадь составляет 66 м² и 210 м² соответственно. Они сданы во временное пользование до 31 декабря 2024 года.