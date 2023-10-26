Туман и дожди надвигаются на Белгородскую область

Posted Вчера, 12:05
Published Вчера, 12:05
Modified Вчера, 12:07
Updated Вчера, 12:07
В Белгородской области 27 октября, в пятницу, будет облачно. Ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя. Местами туман. Ветер южной четверти 7-12 м/с. В тёмное время суток температура опустится до +2°С…+7°С. Днём потеплеет до +8°С…+13°С.
В Белгороде в пятницу ночью +6°С, ветер 2 м/с. Днём температура поднимется до +13°С. И ночью, и днём пройдут дожди.
Выходные в областном центре также будут дождливыми. В субботу, 28 октября, в тёмное время суток до +10°С и ветер 4 м/с. Днём воздух прогреется до +16°С, а порывы ветра усилятся до 10 м/с. В воскресенье, 29 октября, будет немного прохладнее, а дожди сохранятся. Ночью похолодает до +6°С. Ветер при этом 7 м/с. Днём обещают +11°С и ветер до 5 м/с.