Туман и дожди надвигаются на Белгородскую область

Выходные в областном центре также будут дождливыми. В субботу, 28 октября, в тёмное время суток до +10°С и ветер 4 м/с. Днём воздух прогреется до +16°С, а порывы ветра усилятся до 10 м/с. В воскресенье, 29 октября, будет немного прохладнее, а дожди сохранятся. Ночью похолодает до +6°С. Ветер при этом 7 м/с. Днём обещают +11°С и ветер до 5 м/с.