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Posted Вчера, 12:05

Published Вчера, 12:05

Modified Вчера, 12:07

Updated Вчера, 12:07

Туман и дожди надвигаются на Белгородскую область

Туман и дожди надвигаются на Белгородскую область

26 октября 2023, 12:05
Фото: 1MI
27 октября синоптики обещают облачную погоду. Временами ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя. Ночью похолодает до +2°С, днём воздух прогреется до +13°С. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
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Погода

В Белгородской области 27 октября, в пятницу, будет облачно. Ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя. Местами туман. Ветер южной четверти 7-12 м/с. В тёмное время суток температура опустится до +2°С…+7°С. Днём потеплеет до +8°С…+13°С.

В Белгороде в пятницу ночью +6°С, ветер 2 м/с. Днём температура поднимется до +13°С. И ночью, и днём пройдут дожди.

Выходные в областном центре также будут дождливыми. В субботу, 28 октября, в тёмное время суток до +10°С и ветер 4 м/с. Днём воздух прогреется до +16°С, а порывы ветра усилятся до 10 м/с. В воскресенье, 29 октября, будет немного прохладнее, а дожди сохранятся. Ночью похолодает до +6°С. Ветер при этом 7 м/с. Днём обещают +11°С и ветер до 5 м/с.

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#Белгородская область#Туман#Погода#Дожди#Ветер#Прогноз погоды#Белгород#Наталья Корявых
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