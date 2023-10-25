На Белгород вместо обещанного мокрого снега обрушился туман

Вчера синоптики обещали белгородцам не только туман, но и мокрый снег. Сообщалось, что туман в регионе ожидается в тёмное время суток. Дождь со снегом ждали в светлое время суток. Также сообщалось, что ночью температура опустится до 0°С…+5°С. Днём воздух должен прогреться до +5°С…+10°С.