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Posted 25 октября, 06:35

Published 25 октября, 06:35

Modified 25 октября, 06:37

Updated 25 октября, 06:37

туманное утро в Белгороде

На Белгород вместо обещанного мокрого снега обрушился туман

25 октября 2023, 06:35
Фото: Bel.ru
туманное утро в Белгороде
Утром жители Белгорода заметили туман. При этом накануне синоптики обещали, что выпадет мокрый снег.
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Погода

Утром белгородцы вместо мокрого снега заметили туман. Редакции Бел.Ру удалось заснять, как Белгород выглядит сегодня утром.

Согласно прогнозу Gismeteo, утром осадков в областном центре не будет. Но при этом будет прохладно — всего +3°С. Осадки в виде дождя ожидаются к 18:00. Потеплеет до +7°С. К 21:00 дождь усилится. Температура опустится до +6°С.

Вчера синоптики обещали белгородцам не только туман, но и мокрый снег. Сообщалось, что туман в регионе ожидается в тёмное время суток. Дождь со снегом ждали в светлое время суток. Также сообщалось, что ночью температура опустится до 0°С…+5°С. Днём воздух должен прогреться до +5°С…+10°С.

Добавим, что по прогнозу ближайшие три дня в Белгороде будут дождливыми. С воскресенья, 29 октября, осадков в областном центре не ожидается.

туманное утро в Белгородетуманное утро в Белгороде
туманное утро в Белгородетуманное утро в Белгороде
туманное утро в Белгородетуманное утро в Белгороде
туманное утро в Белгородетуманное утро в Белгороде
туманное утро в Белгородетуманное утро в Белгороде
туманное утро в Белгородетуманное утро в Белгороде
туманное утро в Белгородетуманное утро в Белгороде
туманное утро в Белгородетуманное утро в Белгороде
туманное утро в Белгородетуманное утро в Белгороде
туманное утро в Белгородетуманное утро в Белгороде
туманное утро в Белгороде
Фото: Bel.ru
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