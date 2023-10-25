На Белгород вместо обещанного мокрого снега обрушился туман

Posted 25 октября, 06:35
Published 25 октября, 06:35
Modified 25 октября, 06:37
Updated 25 октября, 06:37
Утром белгородцы вместо мокрого снега заметили туман. Редакции Бел.Ру удалось заснять, как Белгород выглядит сегодня утром.
Согласно прогнозу Gismeteo, утром осадков в областном центре не будет. Но при этом будет прохладно — всего +3°С. Осадки в виде дождя ожидаются к 18:00. Потеплеет до +7°С. К 21:00 дождь усилится. Температура опустится до +6°С.
Вчера синоптики обещали белгородцам не только туман, но и мокрый снег. Сообщалось, что туман в регионе ожидается в тёмное время суток. Дождь со снегом ждали в светлое время суток. Также сообщалось, что ночью температура опустится до 0°С…+5°С. Днём воздух должен прогреться до +5°С…+10°С.
Добавим, что по прогнозу ближайшие три дня в Белгороде будут дождливыми. С воскресенья, 29 октября, осадков в областном центре не ожидается.