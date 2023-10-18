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Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Синоптики рассказали о новом изменении погоды в Белгородской области

Ночные дожди и в пятницу 13 ожидают белгородцев

18 октября 2023, 13:17
Фото: 1MI

Синоптики рассказали о новом изменении погоды в Белгородской области

Максимальная температура воздуха составит 11 °С. Прогноз погоды на четверг опубликовали в региональном МЧС.
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Погода

По данным белгородских синоптиков, завтра, 19 октября, на территории Белгородской области будет облачная с прояснениями погода. Ночью возможны небольшие дожди. Сильный ветер юго-западного направления — 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью составит +5…0 °С, днём столбик термометра поднимется до +6…+11 °С.

В Белгороде в тёмное время суток температура опустится до +2…+4 °С, днём же воздух прогреется до +8…+10 °С.

В пятницу белгородцев ожидает сильный дождь, а температура воздуха составит +13 °С. На выходных будет пасмурно, но без осадков. Столбик термометра в субботу и воскресенье задержится на +13 °С.

Похолодание и сильные дожди идут на Белгородскую область
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#Белгородская область#Погода#Белгород#Александра Склярова#Небольшой дождь
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