Ночные дожди и в пятницу 13 ожидают белгородцев

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
По данным белгородских синоптиков, завтра, 19 октября, на территории Белгородской области будет облачная с прояснениями погода. Ночью возможны небольшие дожди. Сильный ветер юго-западного направления — 8-13 м/с.
Температура воздуха ночью составит +5…0 °С, днём столбик термометра поднимется до +6…+11 °С.
В Белгороде в тёмное время суток температура опустится до +2…+4 °С, днём же воздух прогреется до +8…+10 °С.
В пятницу белгородцев ожидает сильный дождь, а температура воздуха составит +13 °С. На выходных будет пасмурно, но без осадков. Столбик термометра в субботу и воскресенье задержится на +13 °С.