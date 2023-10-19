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Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Белгородские синоптики рассказали, какую погоду ждать в последний рабочий день

То дождь, то ветер, а то и вместе: белгородцев предупредили об ухудшении погоды

19 октября 2023, 12:29
Фото: 1MI

Белгородские синоптики рассказали, какую погоду ждать в последний рабочий день

В пятницу в регионе будет холодно: максимальная температура воздуха составит +12 °С. При этом днём ожидаются сильные дожди и ветер. Прогноз погоды опубликовали в региональном МЧС.
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Погода

По данным белгородских синоптиков, завтра, 20 октября, на территории Белгородской области будет облачная погода. Днём ожидаются сильные дожди и сильный ветер — 8-13 м/с. Ночью ветер будет южный с переходом на восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит +5…0 °С, днём столбик термометра поднимется до +7…+12 °С.

В Белгороде в тёмное время суток температура опустится до +3…+5 °С, днём же воздух прогреется до +10…+12 °С.

В субботу в Белгороде также ожидаются дожди, а температура воздуха опустится до +11 °С. В воскресенье дожди не планируются, будет солнечная с прояснениями погода. Столбик термометра задержится на +11 °С.

Как долго в Белгороде продержатся холода?
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#Белгородская область#Погода#Сильный ветер#Белгород#Сильные дожди#Александра Склярова
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