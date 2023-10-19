То дождь, то ветер, а то и вместе: белгородцев предупредили об ухудшении погоды

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
По данным белгородских синоптиков, завтра, 20 октября, на территории Белгородской области будет облачная погода. Днём ожидаются сильные дожди и сильный ветер — 8-13 м/с. Ночью ветер будет южный с переходом на восточный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит +5…0 °С, днём столбик термометра поднимется до +7…+12 °С.
В Белгороде в тёмное время суток температура опустится до +3…+5 °С, днём же воздух прогреется до +10…+12 °С.
В субботу в Белгороде также ожидаются дожди, а температура воздуха опустится до +11 °С. В воскресенье дожди не планируются, будет солнечная с прояснениями погода. Столбик термометра задержится на +11 °С.