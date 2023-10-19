Белгородцы после капремонта дома остались без отопления

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Жильцы дома №69 по улице Костюкова в Белгороде остались без горячей воды и отопления после проведения капремонта. На работы потратили свыше 82 млн рублей, однако вскоре выявили недостатки. Устранить их обязали Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области.
Контрольно-счётная палата региона проверила законность и эффективность использования средств из бюджета для капитального ремонта многоквартирного дома. Работы проводились в 2021–2022 годах. 18,7 млн рублей — средства собственников помещений, 63,8 млн рублей выделили из областного бюджета. Проводили ремонт ООО «ДСК-Инжпроектсервис» и ООО «БСО».
Заказчиком выступал упомянутый фонд. И, как выяснилось после проверки, Фонд ЖКХ допустил ошибки при выборе проектных решений систем отопления и горячего водоснабжения. В связи с этим не получилось сдать пуско-наладочные работы ресурсоснабжающей организации.
Фонд получил представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений. О ситуации сообщили в министерство ЖКХ региона.
Напомним, ранее белгородцы обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину из-за проведённого только на бумаге капремонта. Жителям дома №40 по улице Семашко пришлось писать в различные инстанции из-за фиктивного капремонта. При этом полиция уже проводила проверку, но нарушений не нашла.