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Фонд содействия ЖКХ заставили устранить нарушения при капремонте МКД в Белгороде

Белгородцы после капремонта дома остались без отопления

19 октября 2023, 06:27
Фото: 1MI

Фонд содействия ЖКХ заставили устранить нарушения при капремонте МКД в Белгороде

Ранее в доме на улице Костюкова провели капремонт, однако жильцы остались без отопления и горячей воды. При этом на работы направили более 82 млн рублей. Подробности рассказали в контрольно-счётной палате Белгородской области.

Жильцы дома №69 по улице Костюкова в Белгороде остались без горячей воды и отопления после проведения капремонта. На работы потратили свыше 82 млн рублей, однако вскоре выявили недостатки. Устранить их обязали Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области.

Контрольно-счётная палата региона проверила законность и эффективность использования средств из бюджета для капитального ремонта многоквартирного дома. Работы проводились в 2021–2022 годах. 18,7 млн рублей — средства собственников помещений, 63,8 млн рублей выделили из областного бюджета. Проводили ремонт ООО «ДСК-Инжпроектсервис» и ООО «БСО».

Заказчиком выступал упомянутый фонд. И, как выяснилось после проверки, Фонд ЖКХ допустил ошибки при выборе проектных решений систем отопления и горячего водоснабжения. В связи с этим не получилось сдать пуско-наладочные работы ресурсоснабжающей организации.

Фонд получил представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений. О ситуации сообщили в министерство ЖКХ региона.

Напомним, ранее белгородцы обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину из-за проведённого только на бумаге капремонта. Жителям дома №40 по улице Семашко пришлось писать в различные инстанции из-за фиктивного капремонта. При этом полиция уже проводила проверку, но нарушений не нашла.

Белгородцы обратились к Мишустину из-за проведённого только на бумаге капремонта
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#Белгородская область#Дом#Капремонт#Белгород#Наталья Корявых#Контрольно-счётная палата
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