Белгородцы после капремонта дома остались без отопления

Фонд содействия ЖКХ заставили устранить нарушения при капремонте МКД в Белгороде

Ранее в доме на улице Костюкова провели капремонт, однако жильцы остались без отопления и горячей воды. При этом на работы направили более 82 млн рублей. Подробности рассказали в контрольно-счётной палате Белгородской области.