В мэрии рассказали о ситуации с отоплением в Белгороде

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Несколько УК в Белгороде ещё продолжают настройку внутридомовых систем. В целом отопление уже дали во всех МКД и социальных учреждениях города.
Как сообщил мэр Валентин Демидов, все школы, детсады и медучреждения уже отапливаются. Тепла нет только в детском саду №85 — там завершается капитальный ремонт. Теплоноситель уже подали во все многоквартирные дома. Идёт настройка внутридомовых систем отопления.
По словам Демидова, жалоб на отопление от горожан уже поступает значительно меньше. Управляющие компании «ПКС по Жилью», «УправКом № 4», «Аспект», ЖЭК свой дом» пока ещё проводят настройку систем, но ситуация находится под контролем властей.
Однако сегодня от белгородцев поступали жалобы на отсутствие тепла. За один день от жителей поступило 76 обращений. Все жалобы уже взяли в работу. Решить проблему должны в ближайшие дни.