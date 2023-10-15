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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Похолодание и сильные дожди идут на Белгородскую область

Похолодание и сильные дожди идут на Белгородскую область

15 октября 2023, 14:05
Фото: 1MI
Тёплые осенние дни, судя по текущему прогнозу Гидрометцентра, подходят к концу. В регионе в понедельник будет заметно прохладнее. К тому же, ожидаются дожди, местами — сильные.
Сюжет
МЧС

Похолодание приходит в Белгородскую область. Как сообщили в региональном МЧС, 16 октября установится облачная погода. Ночью +4…+9 °С, местами пройдут дожди. Южный ветер 6-11 м/с.

Днём в понедельник столбик термометра в регионе поднимется до +8…+13 °С. Ожидаются умеренные, местами — сильные дожди. Ветер северо-западный 9-14 м/с.

В Белгороде, согласно прогнозу Гидрометцентра, ночью пройдёт небольшой кратковременный дождь при +9 °С. Днём осадки усилятся, столбик термометра при этом не поднимется выше +11 °С.

Со вторника осенние холода в Белгороде закрепятся. Ночью температура воздуха будет меняться от 0 °С до +6 °С. Днём до конца недели столбик термометра не поднимется выше +10 °С.

Дождей в Белгороде не ожидается только в среду, 18 октября. В остальные дни до конца следующей недели — пасмурно, осадки возможны не только днём, но и ночью.

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#Белгородская область#МЧС#Погода#Дождь#Гидрометцентр#Похолодание#Прогноз погоды#Инна Рогова#Белгород
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