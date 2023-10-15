Похолодание и сильные дожди идут на Белгородскую область

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Похолодание приходит в Белгородскую область. Как сообщили в региональном МЧС, 16 октября установится облачная погода. Ночью +4…+9 °С, местами пройдут дожди. Южный ветер 6-11 м/с.
Днём в понедельник столбик термометра в регионе поднимется до +8…+13 °С. Ожидаются умеренные, местами — сильные дожди. Ветер северо-западный 9-14 м/с.
В Белгороде, согласно прогнозу Гидрометцентра, ночью пройдёт небольшой кратковременный дождь при +9 °С. Днём осадки усилятся, столбик термометра при этом не поднимется выше +11 °С.
Со вторника осенние холода в Белгороде закрепятся. Ночью температура воздуха будет меняться от 0 °С до +6 °С. Днём до конца недели столбик термометра не поднимется выше +10 °С.
Дождей в Белгороде не ожидается только в среду, 18 октября. В остальные дни до конца следующей недели — пасмурно, осадки возможны не только днём, но и ночью.