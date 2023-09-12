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Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

туман

Туманно, но ещё тепло: какой погоды ожидать белгородцам

12 сентября 2023, 14:23
Фото: 1MI
туман

Тёплая и туманная погода ожидается в Белгородской области

13 сентября синоптики обещают в регионе переменную облачность, без существенных осадков. Днём воздух прогреется до +23˚С. Прогноз погоды опубликовало областное ГУ МЧС.
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МЧС

В среду, 13 сентября, в Белгородской области ожидается тёплая погода. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. В тёмное время суток и утром местами туман.

Ветер ночью ожидается слабый, днём северо-восточный 6-11 м/с. Ночью будет прохладно — столбик термометра опустится до +3˚С…+8˚С. Днём воздух прогреется до +18˚С…+23˚С.

В Белгороде ночью облачно с прояснениями, без осадков. Столбик термометра покажет отметку в +7˚С. Днём также без осадков, потеплеет до +20˚С. В четверг, 14 сентября, в ночное время облачно и без осадков, до +8˚С. Днём переменная облачность и до +21˚С.

В пятницу, 15 сентября, в областном центре будет теплее. Ночью переменная облачность и до +9˚С. Днём воздух прогреется до +22˚С. Осадков не ожидается до конца недели.

Туманно, но без осадков: какой погоды ожидать белгородцам в среду
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