Туманно, но ещё тепло: какой погоды ожидать белгородцам

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
В среду, 13 сентября, в Белгородской области ожидается тёплая погода. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. В тёмное время суток и утром местами туман.
Ветер ночью ожидается слабый, днём северо-восточный 6-11 м/с. Ночью будет прохладно — столбик термометра опустится до +3˚С…+8˚С. Днём воздух прогреется до +18˚С…+23˚С.
В Белгороде ночью облачно с прояснениями, без осадков. Столбик термометра покажет отметку в +7˚С. Днём также без осадков, потеплеет до +20˚С. В четверг, 14 сентября, в ночное время облачно и без осадков, до +8˚С. Днём переменная облачность и до +21˚С.
В пятницу, 15 сентября, в областном центре будет теплее. Ночью переменная облачность и до +9˚С. Днём воздух прогреется до +22˚С. Осадков не ожидается до конца недели.