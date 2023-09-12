Туманно, но ещё тепло: какой погоды ожидать белгородцам

В Белгороде ночью облачно с прояснениями, без осадков. Столбик термометра покажет отметку в +7˚С. Днём также без осадков, потеплеет до +20˚С. В четверг, 14 сентября, в ночное время облачно и без осадков, до +8˚С. Днём переменная облачность и до +21˚С.