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Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 13:49

Updated Сегодня, 13:49

Погода в Белгородской области

Дожди, туман и порывистый ветер идут на Белгородскую область

4 октября 2023, 13:47
Фото: 1MI
Погода в Белгородской области
5 октября ожидаются переменная облачность, местами небольшие дожди и туман. При этом будет тепло — до +21 ˚С. Прогноз погоды на четверг опубликовало региональное ГУ МЧС.
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Погода

5 октября на территории Белгородской области ожидается переменная облачность. Ночью в четверг местами пройдут дожди, будет туман. Днём без существенных осадков. Ветер западный ночью 3-8 м/с, днём 8-13 м/с, но местами порывы до 16 м/с. В тёмное время суток температура опустится до +5…+10 ˚С. Днём потеплеет до +16…+21 ˚С.

В Белгороде в четверг без осадков. Ночью до +9 ˚С, ветер западный 3 м/с. Днём воздух прогреется до +18 ˚С, ветер усилится до 4 м/с.

Дожди в областном центре обещают с пятницы, 6 октября. Ночью +8 ˚С и небольшой кратковременный дождь, ветер юго-западный 4 м/с. В светлое время суток временами небольшой дождь и +15 ˚С. Ветер западного направления, порывы усилятся до 7 м/с.

Добавим, что выходные и начало следующей недели в областном центре будут дождливыми.

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#Белгородская область#Туман#Погода#Дожди#Ветер#Прогноз погоды#Белгород#Наталья Корявых
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