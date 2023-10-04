Дожди, туман и порывистый ветер идут на Белгородскую область

5 октября на территории Белгородской области ожидается переменная облачность. Ночью в четверг местами пройдут дожди, будет туман. Днём без существенных осадков. Ветер западный ночью 3-8 м/с, днём 8-13 м/с, но местами порывы до 16 м/с. В тёмное время суток температура опустится до +5…+10 ˚С. Днём потеплеет до +16…+21 ˚С.