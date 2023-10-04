Дожди, туман и порывистый ветер идут на Белгородскую область

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
5 октября на территории Белгородской области ожидается переменная облачность. Ночью в четверг местами пройдут дожди, будет туман. Днём без существенных осадков. Ветер западный ночью 3-8 м/с, днём 8-13 м/с, но местами порывы до 16 м/с. В тёмное время суток температура опустится до +5…+10 ˚С. Днём потеплеет до +16…+21 ˚С.
В Белгороде в четверг без осадков. Ночью до +9 ˚С, ветер западный 3 м/с. Днём воздух прогреется до +18 ˚С, ветер усилится до 4 м/с.
Дожди в областном центре обещают с пятницы, 6 октября. Ночью +8 ˚С и небольшой кратковременный дождь, ветер юго-западный 4 м/с. В светлое время суток временами небольшой дождь и +15 ˚С. Ветер западного направления, порывы усилятся до 7 м/с.
Добавим, что выходные и начало следующей недели в областном центре будут дождливыми.