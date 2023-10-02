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Posted Сегодня, 09:37

Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

Пена после дождя

В Белгороде после дождя образовались пенные реки: видео

2 октября 2023, 09:37
Фото: "Белгород №1"
Пена после дождя

Белгородцев напугала белая пена после дождя

Горожане подумали, что пена образовалась из-за цемзавода, который в последние дни сильно парит. Тем не менее причина может быть иной — например, из-за плодов каштана, которые раздавливаются под колёсами машин. Об этом рассказали в Telegram-канале «Белгород №1».
Сюжет
Дождь

Сегодня, 2 октября, в первую половину дня в Белгороде прошёл дождь. После него на дорогах образовалась пена, которая напугала некоторых жителей. Они сняли видео и опубликовали в соцсетях. Горожане считают, что это последствия от сильного пара цемзавода.

Однако журналисты «Белгорода №1» предположили, что пена образовалась из-за каштанов, которые машины раздавливают при езде по дороге.

Подобная пена образовывается на дорогах Белгорода не впервые. Например, ранее горожане подумали, что белые пенные ручьи появляются из-за обработки дорог химическими реагентами. Эту версию подтвердила координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Светлана Калинина: в холодный период реагенты кристаллизуются, а при взаимодействии с дождевой водой растворяются. Из-за этого и образуется пена. Однако эта щёлочь безобидна для людей и животных.

Пена после дождяПена после дождя
Пена после дождяПена после дождя
Пена после дождя
Фото: "Белгород №1"
Пена после дождя
Видео: "Белгород №1"
Директор белгородского цемзавода объяснил, от чего зависит количество пара из трубы
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