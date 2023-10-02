В Белгороде после дождя образовались пенные реки: видео

Подобная пена образовывается на дорогах Белгорода не впервые. Например, ранее горожане подумали, что белые пенные ручьи появляются из-за обработки дорог химическими реагентами. Эту версию подтвердила координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Светлана Калинина: в холодный период реагенты кристаллизуются, а при взаимодействии с дождевой водой растворяются. Из-за этого и образуется пена. Однако эта щёлочь безобидна для людей и животных.