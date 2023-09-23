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Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

Цветущая яблоня, архивное фото

И снова весна: из-за тёплой погоды в Белгородской области зацвели яблони и каштаны

23 сентября 2023, 14:34
Цветущая яблоня, архивное фото

В Белгородской области из-за тёплой погоды снова расцвели яблони и каштаны

Читатели поделились с Бел.Ру фотографиями вновь зацветших растений. Ранее мы писали о распустившейся вишне: в этот раз нам прислали яблони и каштаны.

Белгородец под именем Денис Андреевич прислал нам фотографию зацветшего каштана на улица Везельская.

Это промышленная зона, он сейчас еще сильнее расцвел, но сфотографировать не смогу — в командировке.
Денис Андреевич

А вот читатель с ником Hikos прислал нам фото распустившейся яблони.

Вы писали, что зацвела вишня. А у нас зацвела яблоня!

По-летнему жаркая погода продолжает радовать белгородцев в этом сентябре. Дежурный синоптик отдела гидрометеообеспечения Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сергей Хатунцев сообщил, что сохранится тепло до конца сентября.

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#Белгородская область#Весна#Вишня#Белгород#Каштаны#Артем Черненко#Жаркая погода
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