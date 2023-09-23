И снова весна: из-за тёплой погоды в Белгородской области зацвели яблони и каштаны

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Белгородец под именем Денис Андреевич прислал нам фотографию зацветшего каштана на улица Везельская.
Это промышленная зона, он сейчас еще сильнее расцвел, но сфотографировать не смогу — в командировке.
Денис Андреевич
А вот читатель с ником Hikos прислал нам фото распустившейся яблони.
Вы писали, что зацвела вишня. А у нас зацвела яблоня!
По-летнему жаркая погода продолжает радовать белгородцев в этом сентябре. Дежурный синоптик отдела гидрометеообеспечения Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сергей Хатунцев сообщил, что сохранится тепло до конца сентября.